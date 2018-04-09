В новый парламент Италии уже подано свыше 600 законопроектов

С начала работы итальянского парламента XVIII созыва прошло всего две недели, а в сенат и палату депутатов уже подано 659 законопроектов. Однако, пишет Il Fatto Quitidiano, этот «рекорд» на деле является лишь трюком.

«Достаточно просмотреть отдельные тексты, — замечает газета, — и энтузиазм пропадает: в подавляющем большинстве случаев речь идёт о точных копиях предложений, оставшихся подвешенными ещё с прошлой легислатуры». Издание отмечает, что «массовая переработка старых текстов является ритуалом для каждого нового парламента». В нынешнем первое место по этому показателю принадлежит партии «Вперёд, Италия», парламентарии которой уже представили 192 законопроекта. На втором месте — Демократическая партия (122 законопроекта), на третьем — «Братья Италии» (82 законопроекта). Сенаторы и депутаты от «Лиги» и «Движения 5 звёзд» соответственно выступили с 71 и 70 законопроектами.

В статье также говорится, что с помощью «выгребания из столов старых бумаг парламентариям удаётся повысить показатели их эффективности и производительности», так как впервые избранные «не могут составить им конкуренцию» в этом.

О важности и актуальности выдвигаемых предложений в момент полной неопределённости с формированием правительства можно, в частности, судить по их темам, приводимым газетой: «этикетирование хлеба», «восстановление сбора пустой тары», «сокращение НДС на детские подгузники», «защита монументальных деревьев и аллей», «признание сорта помидора San Marzano», «охрана мелких птиц», а также «запрет на уличное обслуживание транспортными средствами на животной тяге». Правда, при этом 39 предложенных законопроектов касаются внесения изменений в Конституцию страны. В одном из них, например, говорится о необходимости выборов президента страны прямым и всеобщим голосованием.