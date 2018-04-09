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Нюша пытается скрыть округлившийся живот под сценическими костюмами
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Нюша пытается скрыть округлившийся живот под сценическими костюмами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Летом прошлого года Нюша вышла замуж за своего избранника Игоря Сивова. Свадьбу влюбленные сыграли на Мальдивах в окружении родных и близких. Артистка привыкла скрывать свою личную жизнь, но в последнее время все чаще появляются слухи о том, что она ждет ребенка. Певица часто выходит в свет в объемных платьях, а недавно ее заметили в центре планирования семьи.
На днях поклонники в очередно раз убедились в том, что 27-летняя Нюша ждет ребенка, но пока предпочитает скрывать эту радостную новость от общественности. В Сети было опубликовано видео с недавнего концерта певицы в Санкт-Петербурге. На кадрах она поет и танцует в белых шортах и топе с длинными лентами, которые свисают почти до колен и прикрывают живот артистки. Однако необычный сценический костюм не смог скрыть округлившийся живот звезды.
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Поклонники сразу принялись поздравлять Нюшу с приближающимся пополнением в семье. Некоторые все же предполагают, что певица просто плотно поела, поэтому ее идеальный пресс исчез. «Беременна?», «Да конечно беременна, у нее никогда не было такого живота», «Беременна 100%!Посмотрите на ширинку, она растегнута!», — стали обсуждать видео подписчики. При этом недавно знаменитость делилась снимком из спортзала и дала понять, что регулярно тренируется. На фото у нее подкачанный и плоский живот. Однако поклонники считают, что певица просто опубликовала архивное фото, чтобы никто не догадывался о том, что она ждет малыша.
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