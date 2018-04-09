Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство

Жалоб много, но разгонять — не надо

«Мы слишком мало работали, чтобы делать скоропалительные выводы о ликвидации», — заявил глава СКР в ходе лекции для студентов юридического факультета СПбГУ.

Вместе с тем, Бастрыкин признал, что в работе СКР не все гладко. По словам главы СКР, он получает около 1 500 жалоб на подчиненных в неделю, а за десять лет к уголовным делам были привлечены 333 следователя.

Бастрыкин также заявил, что не возглавит объединенное следственное ведомство в случае создания такой структуры. «Я сказал, что лично не готов», — заявил он. По словам председателя СКР, в новую структуру вошло бы около 60 тысяч человек, а ему бы со своими управиться.