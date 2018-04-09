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Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство
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Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство 

pasmi.ru 1 час назад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что судить о деятельности СК, тем более, делать выводы о необходимости его расформирования преждевременно.
Жалоб много, но разгонять — не надо
«Мы слишком мало работали, чтобы делать скоропалительные выводы о ликвидации», — заявил глава СКР в ходе лекции для студентов юридического факультета СПбГУ.
Вместе с тем, Бастрыкин признал, что в работе СКР не все гладко. По словам главы СКР, он получает около 1 500 жалоб на подчиненных в неделю, а за десять лет к уголовным делам были привлечены 333 следователя.
Бастрыкин также заявил, что не возглавит объединенное следственное ведомство в случае создания такой структуры. «Я сказал, что лично не готов», — заявил он. По словам председателя СКР, в новую структуру вошло бы около 60 тысяч человек, а ему бы со своими управиться.
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