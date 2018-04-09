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Подготовка к дегазации «Ядрово» ведется круглосуточно
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Подготовка к дегазации «Ядрово» ведется круглосуточно 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Работы по подготовке полигона «Ядрово» в Волоколамском районе к дегазации ведутся круглосуточно. Специалисты укладываются в график. Об этом сообщил «360» начальник полигона «Ядрово» Иван Кудельский.
Сейчас идет активная подготовка к дегазации полигона. Вы видите, накрываем мусор сначала текстилем, потом песком. Все это обставляется в отметки в сопровождении геодезиста. То есть все в плановом режиме. Подготовка происходит круглосуточно
— Иван Кудельский.
Вся подготовка ведется в плановом режиме. Посменно на территории работают около 30 единиц техники. Закончить работы должны до 14 апреля, добавил Кудельский.
Следить за происходящим на полигоне могут все желающие. Для этого на территории установили несколько камер видеонаблюдения. Кроме того, работают сотрудники МЧС и министерства экологии. Данные о выбросах транслируются на экране. Он установлен на центральной площади города.
Ситуацию вокруг полигона «Ядрово» держит на личном контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для дегазации полигона пригласили голландских специалистов, которые доставят свое оборудование на территорию к 13 апреля.
Систему начнут устанавливать 14 числа — она будет собирать газ и выводить его на высокотемпературный факел. Пока на полигоне ведутся работы по подготовке верхнего слоя полигона.
Новые технологии внедрят и на вторую карту «Ядрово». Эти системы не допустят образования новых разломов и последующих выбросов газа. Теперь мусор сюда будут привозить только из соседних районов Подмосковья.
Ранее голландские специалисты показали жителям Волоколамска программу дегазации. Профессионалы объяснили, как будет выводиться свалочный газ и где его утилизируют.
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