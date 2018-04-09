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Посетители центра соцобслуживания Лефортова отправятся в виртуальное путешествие по интересным местам Москвы
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Посетители центра соцобслуживания Лефортова отправятся в виртуальное путешествие по интересным местам Москвы 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В филиале «Лефортово» территориального центра социального обслуживания «Южнопортовый» 10 апреля состоится увлекательное мероприятие, посвящено интересным и знаковым местам нашей столицы.
— Посетители центра отправятся в интереснейшее виртуальное путешествие по самым красивым и знаковым местам Москвы, узнают об их истории и происхождении, примут активное участие в обсуждении, — рассказали в администрации филиала.
Мероприятие начнется в 13.00. Желающих будут ждать по адресу: улица Госпитальная, дом 6. (вт)
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