Посетители центра соцобслуживания Лефортова отправятся в виртуальное путешествие по интересным местам Москвы 

В филиале «Лефортово» территориального центра социального обслуживания «Южнопортовый» 10 апреля состоится увлекательное мероприятие, посвящено интересным и знаковым местам нашей столицы.
— Посетители центра отправятся в интереснейшее виртуальное путешествие по самым красивым и знаковым местам Москвы, узнают об их истории и происхождении, примут активное участие в обсуждении, — рассказали в администрации филиала.
Мероприятие начнется в 13.00. Желающих будут ждать по адресу: улица Госпитальная, дом 6. (вт)