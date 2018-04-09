Ещё
Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии 

RT на русском 56 минут назад
Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в интервью RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном введении новых антироссийских санкций со стороны США из-за ситуации в Сирии.
«Не существует критерия «за что вводить санкции». Критерий только один — не ослаблять механизм и постоянно наращивать усилия… Штаты используют все возможности для того, чтобы сделать из России страну изгоя. Не получится, но усилия будут предприниматься серьёзные. Предлог абсолютно не важен — будь это дело Скрипалей, химическое оружие или абсолютно правовой механизм возврата Крыма. Задача одна — делать так, чтобы Россия находилась под давлением. Поэтому изобретение новых и новых фактов — вопрос времени», — сказал он.
Судаков также обратил внимание на то, что нынешнее окружение президента США будет способствовать продвижению агрессивной политики по отношению к России.
«Сейчас очень многие исследователи, в том числе и в Штатах, советники нынешнего президента, такие, как (советник президента США по национальной безопасности. — RT) Джон Болтон, полагают, что если США не сделают всё, чтобы уничтожить Россию, второго шанса не будет. У Болтона в Белом Доме сейчас будет одна роль — находить максимально уязвимые точки России и наносить по ним удары. Этот человек — классический ястреб», — подытожил эксперт.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу, сообщил, что администрация президента США на этой неделе планирует обсудить новые санкции в отношении России из-за ситуации в Сирии.
Ранее появились данные о якобы погибших и пострадавших вследствие проведения неподтверждённых химических атак в сирийском городе Дума.
Минобороны России опровергло сообщения о применении Сирией химоружия в регионе.
RT на русском: последние новости
«РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок407
Рубль рухнул354
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»221
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй28
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй96
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение