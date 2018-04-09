РФПИ поможет коммерциализировать «Роскосмос»

"Доля государства более чем 50% в экономике это, безусловно, очень много, ее надо снижать, — отметил Дмитриев. — Но тем не менее в ряде секторов госкомпании останутся, и там важно просто повышать качество управления".

Одно из направлений этой работы — снижения госдоли в космической отрасли.

"Мы обсуждаем с «Роскосмосом» различные предприятия, которые позволят коммерциализировать часть из деятельности «Роскосмоса», — сообщил глава РФПИ.