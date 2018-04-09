РФПИ поможет коммерциализировать «Роскосмос» 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». РФПИ обсуждает с "Роскосмосом" различные варианты коммерциализации предприятий, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью в программе «Мнение» телеканала «Россия 24».
"Доля государства более чем 50% в экономике это, безусловно, очень много, ее надо снижать, — отметил Дмитриев. — Но тем не менее в ряде секторов госкомпании останутся, и там важно просто повышать качество управления".
Одно из направлений этой работы — снижения госдоли в космической отрасли.
"Мы обсуждаем с «Роскосмосом» различные предприятия, которые позволят коммерциализировать часть из деятельности «Роскосмоса», — сообщил глава РФПИ.
"Технологии, как обозначил президент, являются крайне важными для цифрового прорыва России в будущее. Мы все больше и больше будем инвестировать в технологии. Ожидаем, что технологические инвестиции будут более 25% объема наших инвестиций", — уточнил Дмитриев.