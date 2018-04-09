Волоколамский район в этом году обеспечат качественной питьевой водой

"В 2017 году уже было значительно улучшено качество водоснабжения в Волоколамском районе. Благодаря установке 15 станций водоочистки обеспеченность жителей качественной питьевой водой возросла на 13,5% и сейчас составляет 85%. В 2018 году работа по улучшению качества воды в районе будет продолжена. Планируется оснастить станциями водоочистки еще 9 ВЗУ ", — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин по итогам рабочей поездки в муниципалитет. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Пресс-служба также информирует, что в текущем году в Волоколамском районе будет реализована комплексная программа благоустройства, развития ЖКХ и энергетического комплекса. В том числе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены общественные места, выполнен капитальных ремонт многоквартирных домов, улучшится ситуация с освещением дорог и населенных пунктов в рамках губернаторской программы «Светлый город».

Программа благоустройства обсуждалась на совещании рабочей группы подмосковного правительства под председательством зампреда областного правительства Дмитрия Пестова . В мероприятии приняли участие руководители областных министерств ЖКХ, энергетики, транспорта и дорожной инфраструктуры, Главархитектуры, Госжилинспекции, исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев и главы поселений района.

"При формировании этой комплексной программы ресурсы будут сконцентрированы на тех основных мероприятиях, которые в короткие сроки дадут максимальный положительный эффект для жителей", — отметил Пестов.

По словам исполняющего обязанности главы Волоколамского района, территория готовится к масштабным преобразованиям в сфере благоустройства. «Сегодня мы, по сути, готовим прорыв, который необходимо будет сделать за короткий срок. Та ситуация в ЖКХ, которая была, в корне не устраивает жителей. Поэтому мы будем организовывать эту работу, предварительно посоветовавшись с жителями и учитывая их пожелания», — сказал Вихарев.