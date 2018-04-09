В Омске потратят свыше 6 млн рублей на обновление дорожной разметки

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Омская мэрия ищет подрядчика, который произведёт обновления дорожной разметки на городских улицах. На эти цели потратят 6,3 млн рублей. Подрядную организацию определят путём электронного аукциона, итоги которого подведут 16 апреля.

«В перечень вошли центральные магистрали города, которые задействованы в проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Это Соборная площадь, улица Маршала Жукова, улицы Думская, Ленина, Интернациональная, а также многие другие — всего 60 участков улично-дорожной сети Омска », — уточнили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что работы по обновлению дорожной разметки должны быть завершены до 20 июня 2018 года.