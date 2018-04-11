В Омске потратят почти 3 млн рублей на установку новых дорожных знаков

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Омске установят 781 дорожный знак. Из них 35 предупреждающих, 84 запрещающих, 40 предписывающих, 79 знаков приоритета, 377 знаков особых предписаний, 44 информационных знака и 122 знака дополнительной информации (таблички). На эти цели потратят 2,9 млн рублей.

«Дорожные знаки будут установлены как на центральных улицах города, так и на внутриквартальных проездах. В настоящее время установка дорожных знаков осуществляется на улицах 20 лет РККА и Лермонтова», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что на обновление дорожной разметки на омских улицах потратят 6 млн рублей.