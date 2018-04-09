Ренессанс советской электроники

Уральская научно-техническая творческая мастерская М_LABS при поддержке сотового оператора «МОТИВ» и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области дала старт конкурсу «Путь в цифровое будущее». 7 и 8 апреля на базе лаборатории 14 старшеклассников и студентов старательно составляли схемы, вытравливали в хлористом железе заготовки, а также паяли и сверлили будущие печатные платы. За сражением юных инженеров наблюдала корреспондент "Уралинформбюро"

Атмосфера в помещении царила непередаваемая: конкурсанты беспрекословно подчинялись руководителю — замдиректора по научной работе мастерской Степану Тарасову. Причем было ясно, что все это — не из страха навлечь гнев человека, от которого зависит результат в состязании. Скорее, они безмерно уважают старшего товарища, который и недочет в работе найдет, и нужную пропорцию жидкости для вытравки подскажет.

Сам Тарасов считает, что для успеха в радиоэлектронике университетское образование, как и любой колледж, — хороший тормоз. По его мнению, если заниматься чем-то действительно интересно, то надо просто брать и делать.

Конкурс начался в субботу с внешне «скучной» работы за компьютерами: участники самостоятельно придумывали схемы будущих печатных плат, проверяли их на жизнеспособность и переносили на специальную термотрансферную бумагу.

Зрелища начались на следующий день. Сначала участники проглаживали бумажные листы утюгом, причем с богатырским нажимом, буквально всем весом наваливаясь на аппарат. Таким образом, с помощью нагрева, дорожки с бумаги переносятся на заготовки. Если же с утюгом получается плохо, приходится браться за маркеры.

Дальнейшие действия напоминали алхимию. В пластиковых коробочках ребята разводили раствор хлористого железа, а затем активно взбалтывали в нем пластинки с медным покрытием. Жидкость пузырилась. Из-за реакции веществ заготовки становились желтовато-зелеными: медными или черными оставались только дорожки.

Те, у кого вытравливание шло быстро, переходили к пайке и сверлению необходимых отверстий для чипов и светодиодов. Если «заводится» с первой попытки — получаешь дополнительные баллы.

Победителей определили вечером воскресенья, но общественности их имена назовут только 22 апреля после завершения остальных секций.

По словам директора творческой мастерской M_LABS Юрия Переверзева, в таких лабораториях выращиваются кадры для цифровой экономики. При этом «вариться в своем соку» ученикам нельзя: без соревнований они не могут постоянно подтягивать себя вслед за конкурентами.

"Мы берем три направления: корпус, мехатроника и электроника с ПО. С их помощью в результате получится вещь. Любая", — сказал Переверзев.

Навыки как раз в этих направлениях и проверяют на конкурсе «Путь в цифровое будущее». В нем действуют три секции: основы электроники, 3d-моделирование и технологии виртуальной реальности.

"Наши состязания были нацелены на ту, в ее классическом понимании, радиоэлектронику, какой она была в 70-80-х годах Советского союза. Сегодня квалификация утеряна: о том, что могли подростки в те года, сейчас можно только мечтать. Все ведь возвращается на круги своя: происходит ренессанс основ электроники", — отметил глава M_LABS.