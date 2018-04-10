Где не будет света в Оренбурге 11 апреля? 

11 апреля в Оренбурге с 10.00 до 17.00 часов не будет электричества по улицам:
Шевченко (№ 151-165), Томилинской (№ 160-174а, 149-161), Макаровой-Мутновой (№ 156-172, 153а-163,174-216, 165-203), Абдрашитова (№ 148-156, 163а-177, 166-204, 179-215), Лобовской (№ 119-131), Медногорской (№ 20-34), Луговой (№ 44-70, 43-69), II проезд Луговой (№ 1-42), Амурской (№ 61, 11-23, 29, 35-41, 47-57), Пойменной (№ 4-14, 7-15), Енисейской (№ 1-15, 23-33, 2-16, 24), 60 лет Октября (№ 11а, 11, 13, 15), Илекской (№ 1-111), Прогонной (№ 2-42, 1-35), Карачинской (№ 52/1, 52/2), Новгородской (№ 186-210, 159), Лобовской (№ 111-131), Коминтерна (№175-181, 177-199), Мескинова (№ 51/1), Новогордской (№174-208,141-113), Халтурина (№153-187,160-192), Коммуны (№152-212,123-161), Мичурина (№128-178,137-195), Гребенской (№ 146-220,179-183), Фрунзе (№173-215), Новой (№ 1-27, 2-26), Манежной (№ 18-24, 5-9, 16/2, 16/3), Цвиллинга (№ 84-118), Орлова (№ 47, 48-56), Сухарева (№ 1-13, 2-14), Кичигина (№ 1-15, 2-16), Степная (№ 59), переулку Селивановскому (№ 47-73,44-54), проезду Братьев Знаменских (№ 1/1).
Также в этот день с 10.00 до 17.00 часов свет отключат в с. Дедуровка, п. Караванный, п. Чебеньки, п. Подгородняя Покровка, п. Зауральный, п. Первомайский, п. Экспериментальный.
Телефон аварийной службы 56-83-38.