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Где не будет света в Оренбурге 10 апреля?
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Где не будет света в Оренбурге 10 апреля? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
10 апреля в Оренбурге с 10.00 до 17.00 не будет света по следующим улицам:
Одесской (№ 54-64), Совхозной (№ 7-11), Ленинградской (№ 31-45, 20-64), Добролюбова (№ 10-32, 9-29), Набережной реки Сакмары (№ 2, 1-11), проезду Знаменских (№ 1/1), 60 лет Октября (№ 11а, 11, 13, 15), Амурской (№ 61, 11-23, 29, 35-41, 47-57), Пойменной (№ 4-14, 7-15), Енисейской (№ 1-15, 23-33, 2-16, 24), Промышленной (№ 9, 10, 11, 12, 14), переулкам: Совхозному 1 проезд (№ 14-30, 15-45), Совхозному 2 проезд (№ 11-29, 12-28), Крымскому 1 проезд (№ 7-35, 8-34), Горному (№ 19-45, 6-46).
Также с 10.00 до 18.00 часов электроэнергию отключат в п. Пригородный, п. Южный Урал, п. Нижняя Павловка, п. Караванный, п. Экспериментальный, п. П. Покровка, п. Херсоновка.
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