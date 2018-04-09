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Сочинская баня попала в Книгу рекордов России
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Сочинская баня попала в Книгу рекордов России 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
#НеПростоБаня построена на курорте в Сочи на склоне «Альпика» в Красной поляне. Теперь она может с гордостью носить звание самой высоко расположенной над уровнем моря бани в России.
Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко официально зарегистрировал рекорд с результатом 2256 метров.
Баня с говорящим названием #НеПростоБаня открылась на курорте весной 2018 года.
Рядом с баней есть площадка с панорамным видом. На «Приюте Ветров» открывается сказочный вид на Кавказские горы и Черное море.
Окна в парилке постоянно нагреваются, поэтому и не запотевают во время парения. Площадь банного комплекса — 110 кв.м.
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