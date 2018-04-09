Сочинская баня попала в Книгу рекордов России

#НеПростоБаня построена на курорте в Сочи на склоне «Альпика» в Красной поляне. Теперь она может с гордостью носить звание самой высоко расположенной над уровнем моря бани в России

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко официально зарегистрировал рекорд с результатом 2256 метров.

Баня с говорящим названием #НеПростоБаня открылась на курорте весной 2018 года.

Рядом с баней есть площадка с панорамным видом. На «Приюте Ветров» открывается сказочный вид на Кавказские горы и Черное море.

Окна в парилке постоянно нагреваются, поэтому и не запотевают во время парения. Площадь банного комплекса — 110 кв.м.