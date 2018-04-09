В Пензе латают дыры по улицам Каракозова, Чапаева и Красной

Пензе 9 апреля коммунальщики «создают весну» для горожан, способствую скорейшему таянию снега и льда. Подробный отчет на своем сайте выложила мэрия.

Так, в Железнодорожном районе организованы работы по санитарной очистке и уборке снега, наледи: в течение дня управляйки занимались ворошением снега и сколом наледи на внутридворовых территориях многоквартирных домов по улицам Герцена, Дзержинского, Пролетарская, Чапаева, Кл. Цеткин, Чаадаева, Колхозная, Бакунина, Антонова, Измайлова, Ново-Казанская, и др.

Руководство МУП «Пензадормост» направило санитарный патруль по территориям остановок общественного транспорта, пешеходным переходам по улицам Долгова, Измайлова, Урицкого, Саранская, Суворова, Луначарского, Литвинова. В первой половине дня проводился мелкоямочный ремонт дорог по улицам Каракозова, Чапаева и Кузнечному переулку.

В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» чистили ливневую канализацию по улице Тепличной, 11. Организован пробор мусора по улицам Богданова, Куйбышева . Кроме того проводился мелко-ямочный ремонт дорог по улицам: Куйбышева, Чкалова, Красная; вывозились навалы мусора по улице Баумана.

Всего в работах по благоустройству задействовано более 700 дворников и 6 единиц техники.