Ещё
В Пензе латают дыры по улицам Каракозова, Чапаева и Красной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе латают дыры по улицам Каракозова, Чапаева и Красной 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 9 апреля коммунальщики «создают весну» для горожан, способствую скорейшему таянию снега и льда. Подробный отчет на своем сайте выложила мэрия.
Так, в Железнодорожном районе организованы работы по санитарной очистке и уборке снега, наледи: в течение дня управляйки занимались ворошением снега и сколом наледи на внутридворовых территориях многоквартирных домов по улицам Герцена, Дзержинского, Пролетарская, Чапаева, Кл. Цеткин, Чаадаева, Колхозная, Бакунина, Антонова, Измайлова, Ново-Казанская, и др.
Руководство МУП «Пензадормост» направило санитарный патруль по территориям остановок общественного транспорта, пешеходным переходам по улицам Долгова, Измайлова, Урицкого, Саранская, Суворова, Луначарского, Литвинова. В первой половине дня проводился мелкоямочный ремонт дорог по улицам Каракозова, Чапаева и Кузнечному переулку.
В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» чистили ливневую канализацию по улице Тепличной, 11. Организован пробор мусора по улицам Богданова, Куйбышева. Кроме того проводился мелко-ямочный ремонт дорог по улицам: Куйбышева, Чкалова, Красная; вывозились навалы мусора по улице Баумана.
Всего в работах по благоустройству задействовано более 700 дворников и 6 единиц техники.
PNZdrive: последние новости
В Пензенской области на 4,5 метра провалилась дорога в Иссинском районе Обнародованы результаты анализов керосина, которым заправили в Пензе упавший Ан-148 В Пензенской области поменяют расписание поездов «Пенза - Белинская - Пенза»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок491
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй41
Рубль рухнул358
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»232
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия224
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение