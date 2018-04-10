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NASA опубликовало видео изучения авиакатастроф с помощью манекенов
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NASA опубликовало видео изучения авиакатастроф с помощью манекенов 

TechCult 46 минут назад
Фото: TechCult
За редким исключением последствия авиакатастроф для находящихся на борту авиалайнеров пассажиров и членов экипажей оказываются фатальными. Можно ли в этой ситуации что-то изменить и сделать воздушные и космические путешествия более безопасными? На этой неделе Исследовательский центр NASA в Лэнгли представил видеоролик о манекенах, используемых при проведении краш-тэстов, моделирующих различные ситуации, характерные для авиакатастроф. В отличие от своих «собратьев», участвующих в рекламных компаниях, они оснащены специальными датчиками и аппаратурой. Их вес — от 50 до 100 кг — соответствует весу взрослых людей.
В ходе экспериментов, имитирующих падение, манекены прикреплялись к пассажирским креслам или креслам космических аппаратов. Так в марте 2017 года 10 манекенов и большое количество багажа (невостребованный багаж из аэропортов штата Алабама) были загружены в фюзеляж самолета, который «спикировал» на поверхность — затвердевшую грязь — с высоты 4,5 метра. В результате мешки с багажом немного повредили пол, но манекены при этом практически не пострадали.
В 2016 году тесту на падение была подвергнута спускаемая капсула аппарата «Орион». Как известно, все американские космические аппараты возвращались на Землю методом приводнения с помощью трех главных парашютов, поэтому капсулу сбрасывали в бассейн глубиной 6 метров, при этом на местах астронавтов находились 2 манекена.
В одном случае на них были одеты скафандры, а в другом — они были совершенно «голыми». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы понять, как влияет скафандр на способность двигаться в момент удара о землю.
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