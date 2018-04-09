Сигнализация «заговорила» с третьей попытки. Как проверяли «Рембыттехнику»

Проверки торгово-развлекательных центров региона завершатся до 12 апреля. Все материалы поступят в Генпрокуратуру . На минувшей неделе инспекторы осмотрели здание «Рембыттехники». Ожидания сотрудников МЧС оправдались: в одном из самых проблемных зданий города нашли немало нарушений. Но самое главное: не сработали система оповещения и дымоудаления.

Даму в колготках — убрать!

Раньше в «Рембыттехнике» был многофункциональный центр с производственными помещениями. Затем его переоборудовали под офисы и склады.

«Мы здесь компания новая, но выполняем все предписания, — говорит замдиректора ООО УК «Багратиона 49» Галина Журба. — В последний раз нас проверяли в 2016 году. Очень многое сделали: долбили лестничные пролёты, чтобы проёмы были нужной высоты. Поставили систему дымоудаления за 5 млн рублей. Всё надёжно».

Огромное помещение площадью 7 тысяч квадратных метров напоминает сеть лабиринтов из узких коридоров, по обеим сторонам которых располагаются офисы и склады.

Мы начинаем обход с пятого этажа. Лестница ведёт на крышу. Перед проверяющими предстаёт «картина маслом»: бутылка пива и сигаретные бычки. Гору окурков затолкали и в треснутый «квадрат» украшения оконного проёма. Его используют вместо пепельницы. Курильщики есть. Остаётся проверить, защищено ли от случайного пожара административно-торговое здание.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Московского района Николай Новиков сразу же видит недостатки.

«На пятом этаже нет противопожарной двери, отделяющей лестницу от коридоров», — фиксирует он в блокноте. К концу проверки таких замечаний наберётся два листа.

На этом этаже почти каждый офис — склад с чулочно-носочными изделиями. Как оказалось, безопасных дверей нет в большинстве из них. А это важно: если обычная металлическая дверь расплавится за 10 мин, то противопожарная, в зависимости от вида, способна выдержать от 30 до 90 минут. Нарекания инспекторов вызывает и ларёк, где чинят обувь. Киоск сделан из горючего ДСП — вспыхнет сразу. На первом этаже таких много, все нужно заменить. Лучший материал для киоска — металлический профиль, обшитый гипсоплитой, покрытой водоэмульсионной краской.

На четвёртом этаже полстены занимает пластиковая реклама с изображением шикарной женщины в колготках.

«Есть сертификат на эту рекламу? Если нет — даму в колготках — убрать», — резюмирует инспектор.

В ювелирной мастерской он опрашивает сотрудников: что нужно сделать при пожаре?

«Руки в ноги и бежать», — говорят мужчины.

Ответ не верный: сначала нужно звонить «01». В соседнем ИП Иванкевич продавщицы это отлично знают. В помещении есть даже эвакуационное освещение. Сотрудник МЧС просит передать хозяину благодарность за отличную подготовку.

Присутствующие на проверке журналисты обращают внимание, что на стенах нет знаков направления движения эвакуации. Случись что, куда бежать — непонятно.

А в ответ — тишина!

Самый важный момент — проверка пожарной сигнализации. Сотрудник администрации нажать заветную кнопку, а в ответ — тишина. Спустя время аппаратура «просыпается», что-то бурчит и снова отключается. Внизу слов почти не разобрать, а вот работники верхних этажей уверяют, что слышали предупреждение об эвакуации три раза. Проверяем автоматику ещё раз: молчит.

Замдиректора посылает помощницу проверить пульт, попутно вспоминая некого Лёню, у которого есть заветный ключик.

«Закон подлости. До сих пор сигнализация орала так, что было слышно на Ленинском проспекте», — переживает Галина Борисовна.

Сигнализация включается с третьей попытки. Отключить её уже невозможно. Люди поспешно покидают здание. Все знают, что тревога — учебная. Но всё-таки…