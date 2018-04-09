В районе Люблино в этом году сдадут два спортивных комплекса

Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса откроют в этом году в районе Люблино. Так, спортивные объекты будут действовать по адресам: улица Белореченская, владение 2, улица Марьинский Парк, владение 29. Об этом рассказал глава управы района Люблино Алексей Бирюков — Сейчас ведется внутренняя отделка, идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций и производится оформление документации для сдачи объектов, — сказал Алексей Бирюков. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на сентябрь этого года. (мю)