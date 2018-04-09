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В районе Люблино в этом году сдадут два спортивных комплекса
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В районе Люблино в этом году сдадут два спортивных комплекса 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса откроют в этом году в районе Люблино. Так, спортивные объекты будут действовать по адресам: улица Белореченская, владение 2, улица Марьинский Парк, владение 29. Об этом рассказал глава управы района Люблино Алексей Бирюков.
— Сейчас ведется внутренняя отделка, идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций и производится оформление документации для сдачи объектов, — сказал Алексей Бирюков.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на сентябрь этого года. (мю)
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