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В Иркутске провели рейд по демонтажу рекламных конструкций
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В Иркутске провели рейд по демонтажу рекламных конструкций 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Рейд по демонтажу незаконных рекламных конструкций выносного типа прошел в Иркутске.
Незаконную выносную рекламу выявляли на улицах Байкальская, Софьи Перовской и Волжская. Такие рейды, по словам начальника департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Анны Дудкевич, проводятся еженедельно.
По правилам городского благоустройства использование выносных рекламных конструкций запрещено.
«Еженедельно сотрудники департамента потребительского рынка проезжают по улицам города фиксируют нарушения, фото с нарушениями размещаются на сайте города. После этого, в рамках утвержденного плана, производится демонтаж рекламных конструкций», — отметила Анна Дудкевич.
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