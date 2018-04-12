«Билайн» Бизнес запускает облачную инфраструктуру

Сервис дает возможность разворачивать виртуальные сервера онлайн менее чем за 1 минуту (инфраструктура + операционная система), автоматически масштабировать мощности под нагрузку клиента и создавать ряд дополнительных сервисов для оптимизации работы.

В рамках услуги BeeCLOUD Клиент получает доступ к Личному Кабинету управления услугой с дружелюбным и удобным интерфейсом по адресу https://iaas.beeline.ru/ с выделенной учетной записью (логин/пароль) непосредственно из облака оператора

Обычно средняя утилизация собственной инфраструктуры не превышает 25%, поскольку при покупке серверов ИТ рассчитывает на возможные пиковые нагрузки при проведении сезонных акций, например, «Black Friday», или для защиты от кибер-атак. Дополнительно на плечи клиента ложится обслуживание машин (эксплуатация, обновления, обслуживание здания и помещения).

В случае использования сервиса «Билайн», клиент платит только за те ресурсы, которые выбраны им в конкретный момент, а тарификация идет по часам. При этом скорость запуска проектов значительно ускоряется за счет подключения к готовой инфраструктуре. Таким образом по собственным оценкам «Билайн», эффективность бизнес-процессов повышается до 75% при подключении к BeeCLOUD, а затраты значительно оптимизируются.

Арташес Сивков , исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Мы сделали удобный и понятный сервис для обслуживания digital, e-commerce, разработчиков, который решает проблему «time to market» и «go to market». Необязательно быть специалистом по ИТ, чтобы понять, как управлять своим облаком: наша система сделает это сама».

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