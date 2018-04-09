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«Телевизоры надо отключить»: в гордуме считают лишними мониторы в трамваях для мундиаля
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«Телевизоры надо отключить»: в гордуме считают лишними мониторы в трамваях для мундиаля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре чешские специалисты подключают стрелки, которые будут переводить рельсы в автоматическом режиме для трехсекционных трамваев при повороте с Ташкентской на Московское шоссе. Об этом сообщила руководитель департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.
— Все работы на трамвайной линии должны быть завершены до конца апреля. Сейчас мы разработали график оформления документов по вводу объекта, сделаем всё, чтобы вовремя сдать объект, — рассказала глава строительного ведомства в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары.
Спикер городского парламента Алексей Дегтев высказал обеспокоенность в связи с наличием в трамвайных вагонах телевизоры. По мнению главы самарских депутатов, экраны с видеороликами будут отвлекать гостей города, они потеряют бдительность и могут стать жертвами карманников.
—У нас всего 10 трехсекционных трамваев, в которых установлены такие TV-панели. Мы проведем переговоры с дирекцией FIFA, если у них не будет жестких требований по показу видеороликов о чемпионате, то телевизоры можно выключить, — сказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
Тресекционные трамваи для мундиаля в Самару доставили летом прошлого года.
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