«Телевизоры надо отключить»: в гордуме считают лишними мониторы в трамваях для мундиаля

Самаре чешские специалисты подключают стрелки, которые будут переводить рельсы в автоматическом режиме для трехсекционных трамваев при повороте с Ташкентской на Московское шоссе. Об этом сообщила руководитель департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.

— Все работы на трамвайной линии должны быть завершены до конца апреля. Сейчас мы разработали график оформления документов по вводу объекта, сделаем всё, чтобы вовремя сдать объект, — рассказала глава строительного ведомства в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары.

Спикер городского парламента Алексей Дегтев высказал обеспокоенность в связи с наличием в трамвайных вагонах телевизоры. По мнению главы самарских депутатов, экраны с видеороликами будут отвлекать гостей города, они потеряют бдительность и могут стать жертвами карманников.

—У нас всего 10 трехсекционных трамваев, в которых установлены такие TV-панели. Мы проведем переговоры с дирекцией FIFA, если у них не будет жестких требований по показу видеороликов о чемпионате, то телевизоры можно выключить, — сказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Тресекционные трамваи для мундиаля в Самару доставили летом прошлого года.