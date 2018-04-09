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На оборонном заводе в Уфе умер рабочий
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На оборонном заводе в Уфе умер рабочий 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе на заводе «УМПО» рабочие нашли тело своего коллеги.
Инцидент произошел днем, 28 марта. 63-летнего станочника широкого профиля обнаружили без признаков жизни прямо в комнате отдыха. На место тут же вызвали скорую, которая прибыла на место буквально через пять минут. Медики и констатировали смерть, предварительной причиной назвали сердечный приступ.
— Совместно с трудовой инспекцией по Башкирии организована комиссия, которая занимается расследованием несчастного случая, — пояснили Ufa1 на заводе.
Александр работал на заводе с 1971-го года, начинал с должности фрезеровщика. Даже окончив Академию госуправления при президенте РБ, остался работать на заводе.
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