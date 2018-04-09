На оборонном заводе в Уфе умер рабочий

Уфе на заводе «УМПО» рабочие нашли тело своего коллеги.

Инцидент произошел днем, 28 марта. 63-летнего станочника широкого профиля обнаружили без признаков жизни прямо в комнате отдыха. На место тут же вызвали скорую, которая прибыла на место буквально через пять минут. Медики и констатировали смерть, предварительной причиной назвали сердечный приступ.

— Совместно с трудовой инспекцией по Башкирии организована комиссия, которая занимается расследованием несчастного случая, — пояснили Ufa1 на заводе.

Александр работал на заводе с 1971-го года, начинал с должности фрезеровщика. Даже окончив Академию госуправления при президенте РБ, остался работать на заводе.