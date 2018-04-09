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Рассаду, инвентарь и саженцы можно будет купить на «Весенней» ярмарке
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Рассаду, инвентарь и саженцы можно будет купить на «Весенней» ярмарке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ярмарка будет проходить с 17 по 20 мая на Октябрьском проспекте.
«Весенняя» ярмарка, по традиции, пройдет на пересечении улицы Инженерной и проспекта Октябрьского в Петрозаводске.
С 17 по 20 мая с 10 до 19 участники ярмарки смогут приобрести рассаду, плодово-ягодные кустарники, саженцы деревьев, рассаду овощей, декоративные растения и семена.
Как уточнили в мэрии, на ярмарке также можно будет купить садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства. Также будет представлена рыба, мясо и молочная продукция.
Власти города приглашают сельхозпредприятия, предприятия оптовой торговли, фермерские хозяйства, ИП и пенсионеров принять участие в ярмарке. Отмечается, что торговые места пожилым горожанам предоставляются бесплатно. Заявки можно подать по адресу: ut@petrozavodsk-mo.ru, телефон 71-35-69.
По материалам: ptzgovorit.ru
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