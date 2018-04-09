Тибетцы: самые любопытные факты

«Тибетцы» — обобщённое название нескольких этносов различного происхождения. Высокогорное тибетское плато отнюдь не было изолировано: напротив, издавна служило местом пересечения миграций многих народов. Монголоиды и европеоиды, кочевники и земледельцы — из них сформировались шерпы, таманги, гурунги, раи. На западе Тибета обитали индоевропейские племена эфталитов, похожие на цыган.

Тибетская семья: от многожёнства до многомужества

У народа эфталитов была принята полиандрия: несколько братьев брали в жёны одну женщину. Такая система защищала потомство от нищеты в случае гибели кормильца. Жена носила головной убор с рогами: сколько мужей, столько и рогов. В настоящее время этот народ живёт в Непале , в районе горы Манаслу, и сохраняет древние обычаи.

У кочевников было распространено многожёнство. Жёны подчинялись мужу, но вели активный образ жизни. В XIII веке правитель Сан-Гье-Гья-Цо проиграл свою жену в шахматы монгольскому военачальнику. Позже отношения с монголами испортились, и тибетский правитель дважды подсылал убийц к своему бывшему шахматному партнёру. Монголы сделали набег на столицу Тибета Лхасу, причём первым во дворец ворвался отряд под руководством бывшей супруги регента. Она убила Сан-Гье-Гья-Цо и отомстила таким образом за своё унижение и покушения на нового мужа.

Тибетские практики секса

Смысл традиционных тибетских сексуальных приёмов заключается в длительном половом акте при задержке эякуляции. Особо престижным считается заниматься сексом несколько часов, не пролив ни капли спермы. Тибетцы верят, что такой способ помогает сохранить мужское здоровье на долгие годы.

Народ без фамилий и возраста

У народов тибетской группы нет фамилий. Вместо них используется прозвище и национальность: Нооленг Таманг, Мингма Гьюрмей Шерпа. Имеется родовое имя, но оно в повседневной жизни не используется, чтобы не привлечь к семье злые силы. Прозвище может меняться в течение жизни. Одного из двух первовосходителей на Эверест при рождении назвали Намгьял Вангди, но прославился он как Тенцинг Норгей, что означает «Счастливый богатый религиозный». Это имя ему присвоили по совету ламы, и оно себя оправдало. Даты своего рождения и точного возраста Тенцинг Норгей не знал, ориентируясь только на слова матери и логическую связку с сельскохозяйственными работами — считается, что май 2014 года.

Данные о рождении начали повсеместно фиксироваться только в 50-х годах прошлого века.

Национальная пища тибетцев: часуйма и цампа

Традиционная пища народов Тибета — чай с набором пряностей, в который добавляется сливочное масло и соль, он называется «часуйма». На его основе готовится похлёбка под названием «цампа», для этого добавляется ячменная мука. Получается калорийный энергетик, помогающий быстро восстановить силы и способствующий очищению организма.

Кровавые жертвоприношения и буддизм

В древности тибетцы поклонялись духам предков, духам стихий и женским божествам. Затем с запада пришла религия бон. Это суровая вера воинов и охотников, в порядке вещей было принесение кровавых жертв, включая людей. Эту традицию упразднили только в начале XX века, когда жертвы были заменены фигурками «торма». Эти фигурки состоят из различных символических элементов в зависимости от цели человека, в них обязательно присутствует красный цвет как символ крови. Торма помещают в храм, затем уничтожают, и жертва считается принесённой.

Около 800 лет назад на территорию Тибета проник буддизм. В исходном мирном варианте он не прижился. Зато тибетцам весьма понравилась гибридная версия с сохранением древних божеств и дополнением в виде мистических плясок в шаманском стиле. Такой вид буддизма называется «тибетский ламаизм». В настоящее время все эти религии слились воедино, хоть монастыри и носят разные названия.

Считается, что ламы и настоятели монастырей обязательно возрождаются в новом облике. После смерти старого ламы по его указаниям разыскивается нужный ребёнок и воспитывается в монастыре.

Музыкальные инструменты из человеческих костей

В Тибете сильны традиции танца, поэзии и музыки. Для сакральных торжеств применяются чаши и гонги из сложного сплава металлов, дающие мелодичный звон разной тональности. Используются различные струнные музыкальные инструменты, несколько видов барабанов и флейты, в том числе те, которые изготавливают из человеческой кости.

Жизнь в разреженном воздухе и главная тайна альпинистов

Самый высокогорный народ мира — шерпы. Они переселились с Тибетского плато на территорию современного Непала 600 лет назад. В их крови более высокий уровень гемоглобина, чем у других народов мира. Эта особенность позволяет жить в условиях разреженного воздуха: на высоте 5000 метров содержание кислорода в атмосфере составляет менее половины от уровня поверхности моря. С развитием туризма шерпы стали работать горными проводниками. Без них мало кто из гималайских альпинистов добрался бы до цели. Шерпы прокладывают лестницы через огромные трещины ледников, провешивают перильные верёвки, несут за своих туристов еду, палатки и снаряжение. Готовят пищу тоже они. Гид по имени Апа Шерпа был на вершине Эвереста 21 раз!

Як — удивительное и опасное животное

Основой тибетского хозяйства исторически являются яки — высокогорная разновидность прирученных диких быков. У них длинная мягкая шерсть, из неё вяжут замечательные тёплые вещи. Яки дают вкусное молоко, из которого делают сыр. На яках перевозят грузы по горным тропам, высоты они не боятся. Но это довольно опасные животные. Пасущийся бык способен внезапно наброситься на проходящего мимо человека и нанести ему тяжёлые увечья или даже убить.

Необычная погребальная традиция

На Тибетском плато из-за большой высоты мало деревьев, и невозможно выкопать могилу в скальном основании. Поэтому выработалась своеобразная традиция: труп выкладывают на специальную площадку, чтобы его съели хищные птицы. Тело раньше доставляли на яках, сейчас это может быть мотоцикл или машина: ведь китайцы повсеместно прокладывают хорошие дороги. Сначала надрезают мясо, а затем разрубают кости. Занимается этим особый специалист: рогьяпа. Он читает специальные молитвы, подыгрывая себе на инструментах из человеческих костей. Грифы там толстые, прикормленные, и толпятся вокруг рогьяпы, как куры. Когда они растаскивают тело, это считается хорошим признаком: значит душа человека благополучно вознеслась и скоро возродится вновь. Китайское правительство пыталось запретить эту традицию, но по «многочисленным просьбам трудящихся» вновь её разрешило.

Обряд вокруг горы Кайлас

В Тибете находится священная гора Кайлас (тибетцы называют Канг Ринпоче). Это довольно правильная четырёхгранная пирамида, чьи стороны приближены к сторонам света. Высота точно не установлена: от 6638 до 6690 м, но эзотерики утверждают, что это ровно 6666 метров. К этой горе совершаются паломничества: ритуальный обход вокруг горы называется «кора». Особо благочестивые тибетцы совершают кору, простираясь ниц через каждые несколько шагов. Каждое движение строго регламентировано: сначала ладони складываются перед грудью, затем поднимаются вверх, человек становится на колени и ложится ничком, вытянув руки вперёд. Даже десяток таких поклонов — тяжёлая нагрузка, а тибетцы их делают сотни и тысячи. Единственная поблажка, которую они себе позволяют — делают шаги как можно больше.

Далай-лама — агент монголов

Когда Китай в XIII веке был оккупирован монголами, они постарались максимально подчинить себе Тибет. Для этого ими был учреждён титул Далай-ламы, причём первому был присвоен номер III, для эффекта традиционности. Далай-лама избирается путём реинкарнации в раннем детском возрасте.

Самым любимым в народе был Далай-лама VI. Он носил длинные волосы, любил стрелять из лука, сочинял прекрасные любовные стихи и гордился своей сексуальной техникой. Его биографию составил итальянский тибетолог Erberto Lo Bue в своём труде «Vita e canti del VI Dalai lama».

Норвежские тибетцы