На ПМЭФ обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС 

В рамках деловой программы первого дня Петербургского международного экономического форума состоится панельная сессия «Новые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС».
Представители деловых кругов стран БРИКС обсудят приоритетные направления председательства Южно-Африканской Республики в объединении. Участники сессии поднимут вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС.
В ходе мероприятия эксперты обменяются положительным опытом и обсудят новые возможности для реализации совместных проектов как в странах БРИКС, так и на Африканском континенте. Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. «Важнейшей приоритетной задачей БРИКС является продолжение укрепления координации усилий, направленных на решение международных проблем в духе единства, взаимопонимания и доверия. Перспективы сотрудничества и совместной работы государств, входящих в эту авторитетную организацию, обсудят на ПМЭФ-2018. Уверен, это даст импульс к развитию плодотворного диалога по ключевым мировым вопросам», — подчеркнул советник Президента РФ Антон Кобяков.
Обсуждение продолжится на деловом форуме БРИКС, который состоится 25 июля в Йоханнесбурге и будет посвящен сотрудничеству с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста.
Напомним, что в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Челябинске, в соответствии с указом Президента Российской Федерации № 110 «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году».