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На ПМЭФ-2018 обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС
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На ПМЭФ-2018 обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках деловой программы первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится панельная сессия «Новые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС».
Представители деловых кругов стран БРИКС обсудят приоритетные направления председательства Южно-Африканской Республики в объединении на полях Петербургского международного экономического форума-2018. Об этом заявил советник президента РФ советник Антон Кобяков.
«Важнейшей приоритетной задачей БРИКС является продолжение укрепления координации усилий, направленных на решение международных проблем в духе единства, взаимопонимания и доверия», — отметил Кобяков.
Участники сессии поднимут вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС.
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