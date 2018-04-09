На ПМЭФ-2018 обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС

В рамках деловой программы первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится панельная сессия «Новые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС».

Представители деловых кругов стран БРИКС обсудят приоритетные направления председательства Южно-Африканской Республики в объединении на полях Петербургского международного экономического форума-2018. Об этом заявил советник президента РФ советник Антон Кобяков

«Важнейшей приоритетной задачей БРИКС является продолжение укрепления координации усилий, направленных на решение международных проблем в духе единства, взаимопонимания и доверия», — отметил Кобяков.

Участники сессии поднимут вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС.