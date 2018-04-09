Объем ремонтных работ на путях МЖД в апреле-октябре увеличится на 32% — до 457,4 км

Объем ремонтных работ на путях Московской железной дороги (МЖД) в ходе ремонто-путевой кампании 2018 г. в апреле-октябре по сравнению с ремонтно-путевой кампанией прошлого года увеличится на 32% — до 457,4 км, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

«На МЖД началась масштабная ремонтно-путевая кампания. Она продлится с апреля по октябрь включительно, когда это позволяют погодные условия. Железнодорожники отремонтируют 457,4 км пути, что превышает объемы прошлогодней кампании на 32% (110,9 км больше), и заменят 276 стрелочных переводов, что на 32 больше, чем в 2017 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, в том числе после эксплуатации инфраструктуры в зимний период и перед началом массовых летних перевозок. При этом железнодорожники разработали график ремонта, при которым в полном объеме будут курсировать летние пассажирские поезда и поезда для перевозки болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 г.

«Ремонт пройдет в три этапа, а в план-график включены следующие направления: Большое кольцо (БМО) МЖД, Москва-Красное, Москва-Брянск-Суземка, Москва-Рязань-Ряжск, Рязань-Кустаревка, Люберцы-Черусти, Москва-Курск, Москва-Петушки, Москва-Александров, Москва-Ожерелье, Ожерелье-Елец, Ожерелье-Богоявленск, Рыбное-Узуново-Макеево и Москва — Шаховская», — пояснили в пресс-службе.

В МЖД отметили, что в среднем продолжительность ремонтных работ, во время которых железнодорожники будут обслуживать инфраструктуру, составляет от 6 до 10 часов. Также будет применяться технология «закрытый перегон», когда ремонтируемый участок закрывается на несколько дней. Это позволяет повысить качество работ, оптимизировать временные и финансовые ресурсы. С помощью такой технологии запланировано выполнить 40,4% (184,6 км) от общего объема работ.

«Во время ремонта отдельные участки пути закрываются для движения составов, поэтому полностью обойтись без корректировок в расписании не представляется возможным. Самые длительные по продолжительности ремонтные работы, подразумевающие наиболее заметные изменения в графике движения, назначаются в ночное время или выходные дни. Если в будни, то приоритет — минимум изменений в часы пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в самое популярное для поездов время. На отдельных участках для увеличения пропускной способности на период ремонта железнодорожники установят блок-посты», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что при этом ремонтно-путевая кампания будет синхронизирована вместе с работами по развитию Московского железнодорожного узла, включая строительство дополнительных главных путей, сопутствующей инфраструктуры, интеграцию Московского центрального кольца (МЦК) с радиальными направлениями железной дороги.