Куда жаловаться на городские проблемы

Весна бессовестно обнажает городские проблемы. Чаще всего проблемы появляются во дворах и проездах. Терпеть неудобства необязательно. Можно пожаловаться на проблемы в «Народный контроль». Решение придет быстро. Если проблему не устранят, то хотя бы ответят, почему. Пользоваться сервисом легко, главное — начать.

9 апреля 2018

Как начать пользоваться сервисом «Народный контроль»?

Нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг РТ и пройти в раздел «Народный контроль». Еще проще и быстрее — скачать приложение для Android и iOS. Тогда жалобы можно подавать отовсюду, ныряя в затопленном подвале или продираясь сквозь кусты зеленой зоны в поисках припаркованных машин. Как правильно подавать жалобу?

Правильная подача информации ускорит процесс обработки заявки. При заполнении важно:

— указать категорию жалобы. Можно пожаловаться на почту, беспризорных животных, мобильную связь, проблемы с капитальным ремонтом и так далее; — указать адрес (и поставить метку на карте в «проблемном» месте); — дать заголовок проблеме (краткое описание, нужно уложиться в 140 символов); — изложить проблему подробнее (здесь можно разойтись до 280 символов); — прикрепить фотографию или несколько. Фотография не нужна только в редких случаях. Например, при жалобе на мобильную связь; — подтвердить свое согласие с правилами.

Какая нужна фотография?

Фотография должна отражать суть проблемы. Если, например, протекает труба в подвале, нужно сфотографировать не только место протечки, но и ее последствия. Однако общий объем файлов не должен превышать 5 Мб.

Сколько дней мне ждать?

Жалобу проверяют «на честность» ровно сутки. В течение 10 дней жалоба направляется в ведомство, которое может решить проблему. Там же ответственные сотрудники принимают решение и отправляют (если могут) заявку «в работу». Смена статусов и степень выполнения заявки можно отследить в приложении, в личном кабинете на сайте Госуслуг РТ (и там, и там есть уведомления) и по письмам, которые будут приходить заявителю на электронную почту.

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