«Время» первых

Фото предоставлено «Время-Ч»«Время» первых

День космонавтики, который отмечается 12 апреля, по праву считают своим праздником многие нижегородцы. Немало наших предприятий выпускают продукцию для нужд космической отрасли. Среди них «Время-Ч», которое производит уникальные приборы для навигационной системы ГЛОНАСС, аналогов которым нет в России

«На вольные хлеба» не от хорошей жизни

Сейчас «Время-Ч» — признанный мировой лидер в разработке и производстве радиоизмерительной аппаратуры для систем хранения времени и эталонов времени и частоты. А начиналось всё в далёком 1993 году, когда группа специалистов крупного государственного НИИ решила организовать своё дело.

— Коллектив института смог добиться определённых успехов в области проектирования приборов времени и частоты, — отмечает генеральный директор ЗАО «Время-Ч» Александр Беляев . — Они экспортировались за рубеж, приобрели мировую известность. Но в самой стране, похоже, в те, как сейчас говорят, «лихие 90-е» они оказались невостребованными вместе со своими разработчиками. В институте перестали платить зарплату, о каком-то развитии не было и речи. Поначалу ушли «на вольные хлеба» трое, затем к нам присоединились ещё 15 человек. Мы начали работать в системе Госстандарта России. Так с нуля, без каких-то финансовых вливаний со стороны мы прошли путь от маленькой компании к тому, что представляем теперь.

ГЛОНАСС не может без нас…

— На тему космоса мы вышли, можно сказать, случайно, — признаётся генеральный директор. — В 1993 году начался крупный международный исследовательский проект «Радиоастрон». Водородные стандарты частоты для используемых в этом проекте радиотелескопов изготавливала Невшательская лаборатория ( Швейцария ). Швейцарцы трудились над этой темой шесть лет, но безуспешно. В 2004 году академик Николай Карташов обратился к нам с просьбой в кратчайшие сроки разработать и изготовить два прибора для размещения в космическом аппарате в рамках проекта «Радиоастрон». Мы в 2007 году работу сделали, и в 2011-м проект с нашей аппаратурой стартовал.

Позже, в том же 2007 году, сами вышли с предложением создать для отечественной навигационной системы компактный водородный стандарт частоты. С 2007 по 2011 год прошла работа по созданию водородного стандарта частоты для навигационного космического аппарата «ГЛОНАСС-М», но по ряду причин запуск не был произведён. В 2012 году нам было предложено переработать уже созданный аппарат для спутника «ГЛОНАСС-К2 № 13», но в 2013-м запуск также не был произведён — отложили. Однако в 2019 году планируется, что наш прибор всё-таки полетит в космос на спутнике «ГЛОНАСС-К2 № 13».

Сейчас, чтобы обойти американскую систему GPS по точностным показателям, ГЛОНАСС будет использовать нижегородскую разработку. Она позволяет определять место нахождения объекта с точностью до 60 сантиметров. На каждом из 24 спутников будут установлены два пассивных стандарта частоты и два стандарта других типов. Кроме того, на земле будет развернута система, состоящая из более чем 150 объектов. Они также оснащаются нашими приборами.

…И турки тоже

Интерес к продукции нижегородской компании проявляют и в других странах, желающих построить собственную, независимую от американцев, систему позиционирования типа GPS. С «Временем-Ч» активно сотрудничают китайские исследовательские институты, покупают оборудование для наземных объектов. Индия создаёт собственную навигационную систему. Был объявлен мировой тендер на создание наземной системы хранения шкалы времени, управления шкалой времени, сличения с мировыми шкалами. Первый комплекс для Индии был поставлен американцами, а на поставку второго комплекса был устроен тендер, который нижегородцы у американцев выиграли. Система, разработанная и созданная на волжских берегах, проходит успешную опытную эксплуатацию в городе Лакнау в Индии.

В феврале 2018 года компанию посетила делегация из Турции во главе с вице-президентом научного и технологического исследовательского совета Турции dr. Orkun HASEKİOĞLU и директором национального метрологического института Турции dr. Mustafa ÇETİNTAŞ в рамках подготовки программы по созданию национальной навигационной системы. Изучив рынок, турки увидели, что лучшие в мире наземные стандарты частоты разрабатывают и производят в Нижнем Новгороде. На нижегородской аппаратуре хранят время в Германии, Швейцарии и многих других странах. Но так как интересующие приборы относятся к продукции двойного назначения, для их закупки нужны соответствующие межгосударственные договорённости. Такие договорённости можно ожидать от правительств России и Турции.

Учёным — да, бюрократам — нет Останавливаться на достигнутом «Время-Ч» не намерено. Впервые в России здесь освоена технология так называемых «рубидиевых фонтанов», то есть стандартов частоты на холодных атомах рубидия.

Компания успешно развивается. Так, в прошлом году объём произведённой продукции вырос на 32%, в этом, судя по заключённым договорам, ожидается увеличение не менее чем на 50%. Выработка на одного сотрудника составляет 5 млн рублей, года через три компания намеревается удвоить этот показатель. Сейчас за счёт собственных средств построили новый корпус, в котором разместится новое высокотехнологическое оборудование для производства изделий время-частотного направления.

— Основная проблема — кадры, — признаёт Александр Беляев. — На подготовку нужного нам уровня специалиста даже из обладателя «красного» диплома профильного факультета уходит года три. Так что нам требуются способные конструкторы, технологи, инженеры, учёные…

Другая проблема — бюрократия. Наплодили множество корпораций-монстров, в которых засели бюрократы, занимающиеся перекладыванием бумажек, воспроизводством никому не нужной писанины. Если бы так было поставлено дело в середине прошлого века, Сергей Павлович Королёв ничего бы не добился, ничего бы в космос не полетело.

Но как можно убедиться на четвертьвековом опыте нижегородского ЗАО «Время-Ч», для по-настоящему влюблённых в своё дело энтузиастов нет ничего невозможного.