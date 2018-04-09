За езду на крышах электричек будут давать 15 суток 

Любителей ездить на крышах электричек, автобусов и трамваев смогут наказывать административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении.
Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы. Они предлагают предусмотреть штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей за проезд граждан на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов, электричек или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах. Если же такое правонарушение будет совершено в Москве или Санкт-Петербурге, то штраф должен составить от 2 до 3 тысяч рублей.
За повторное нарушение этих правил вне зависимости от места совершения правонарушения штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей, либо будут назначены обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 15 суток.
Сейчас штраф за такие правонарушения составляет 100 рублей. Если правонарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), то отвечают его родители. Для них штраф составляет от 100 до 500 рублей.
Первый зампред Комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») отметил, что документ не согласуется с существующими административными нормами.
Глава Комитета Павел Крашенинников подчеркнул, что авторам документа об этом говорилось не раз.