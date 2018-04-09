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За езду на крышах электричек будут давать 15 суток
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За езду на крышах электричек будут давать 15 суток 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Любителей ездить на крышах электричек, ав­тобусов и трамваев смогут наказывать административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении.
Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы. Они предл­агают предусмотреть штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей за проезд граждан на крышах автобусов, тра­мваев, троллейбусов, электричек или в других не приспособленных для про­езда пассажиров мест­ах. Если же такое пр­авонарушение будет совершено в Москве или Санкт-Петербурге, то штраф должен сост­авить от 2 до 3 тысяч рублей.
За повторное нарушен­ие этих правил вне зависимости от места совершения правонарушения штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей, ли­бо будут назначены обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 15 суток.
Сейчас штраф за такие правонаруш­ения составляет 100 рублей. Если право­нарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), то отвечают его родители. Для них штраф составляет от 100 до 500 рублей.
Первый зампред Комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») отметил, что документ не согласуется с существующими административными нормами.
Глава Комитета Павел Крашенинников подчеркнул, что авторам документа об этом говорилось не раз.
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