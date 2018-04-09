За езду на крышах электричек будут давать 15 суток

Любителей ездить на крышах электричек, ав­тобусов и трамваев смогут наказывать административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении.

Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы . Они предл­агают предусмотреть штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей за проезд граждан на крышах автобусов, тра­мваев, троллейбусов, электричек или в других не приспособленных для про­езда пассажиров мест­ах. Если же такое пр­авонарушение будет совершено в Москве или Санкт-Петербурге , то штраф должен сост­авить от 2 до 3 тысяч рублей.

За повторное нарушен­ие этих правил вне зависимости от места совершения правонарушения штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей, ли­бо будут назначены обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Сейчас штраф за такие правонаруш­ения составляет 100 рублей. Если право­нарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), то отвечают его родители. Для них штраф составляет от 100 до 500 рублей.