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Глава «Ростелекома» пообещал возможность голосования через интернет на выборах-2024
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Глава «Ростелекома» пообещал возможность голосования через интернет на выборах-2024 

Rambler News Service 1 час назад
Граждане России могут получить возможность удаленного голосования при помощи гаджетов на следующих президентских выборах, сообщил на итоговой коллегии Минкомсвязи глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Я вот честно абсолютно уверен, что через шесть лет, когда будут новые выборы президента, Россия сможет предложить гражданам и избирателям возможности удаленного голосования с использованием современных технологий, гаджетов. Сегодня наши технологические заделы, понимание того, как организовывать такие масштабные проекты, позволяет нам перейти на совершенно другой уровень и привлечь к голосованию тех, кто сегодня пока еще не дошел до этих избирательных участков», — сказал он.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК планирует создать беспрецедентную избирательную систему на блокчейне, которая начнет работать уже к следующим президентским выборам.
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