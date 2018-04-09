Быстро и мягко: обвиняемый в аферах с деньгами «Гринфлайта» заявил особый порядок суда 

Судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова начнётся в особом порядке. Если он сам или кто-либо из четырёх тысяч пострадавших дольщиков не выступят против этого, то приговор могут вынести за одно–два заседания.
— Обвиняемый заключил досудебное соглашение и заявил особый (сокращённый) порядок рассмотрения дела в суде, — сообщила консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова. — Заседание назначено на 10 часов 10 апреля.
Досудебное соглашение, заключённое раньше со следствием, стало возможным благодаря полному признанию вины Мануйловым и частичному возмещению ущерба — на 5,7 миллиарда рублей. Теперь в особом порядке бывший руководитель фирмы-застройщика сможет рассчитывать на максимальное смягчение приговора. По части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), которую вменяют Мануйлову, предусмотрен большой выбор наказаний — штраф до миллиона рублей или в размере пятилетнего заработка, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до 10 лет.
Мануйлова обвиняют в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков астрономическими суммами выводили из строительной компании. Например, «Гринфлайт» пожертвовал более 300 миллионов рублей хоккейному клубу «Динамо».
Потерпевшими признаны 4320 дольщиков, которым в общей сложности причинён ущерб на 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, по версии следствия, Мануйлов вывел из компании ликвидные активы на 1,3 миллиарда, что привело к неспособности рассчитаться с кредиторами. В рамках расследования 2520 потерпевших заявили иски о возмещении материального ущерба. Для их обеспечения наложены аресты на имущество Мануйлова, а также активы «Гринфлайта» и его дочерних фирм на 5,3 миллиарда рублей.
Второе уголовное дело — о непосредственном хищении денег дольщиков «Гринфлайта» (статья 159 УК — мошенничество) — в стадии затяжного расследования, фигуранты официально не обозначены.
Дома ООО «Гринфлайт» заморозило в начале 2016 года. К лету за достройку микрорайона «Академ Riverside» взялся новый инвестор. По предложению губернатора Бориса Дубровского этим занялся владелец магнитогорской строительной компании «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий. Для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, которых на тот момент насчитывалось 4538 человек, разработали дорожную карту — план действий. «Гринфлайт» обязуется полностью выполнить их до конца 2018 года. Более того, недавно было объявлено, что в этом году в микрорайоне «Академ Riverside» начнётся строительство школы и детского сада.
В марте руководство «Гринфлайта» объявило, что рискует притормозить сдачу домов из-за многомиллионного долга подрядчика.