Быстро и мягко: обвиняемый в аферах с деньгами «Гринфлайта» заявил особый порядок суда

Судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова начнётся в особом порядке. Если он сам или кто-либо из четырёх тысяч пострадавших дольщиков не выступят против этого, то приговор могут вынести за одно–два заседания.

— Обвиняемый заключил досудебное соглашение и заявил особый (сокращённый) порядок рассмотрения дела в суде, — сообщила консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова . — Заседание назначено на 10 часов 10 апреля.

Досудебное соглашение, заключённое раньше со следствием, стало возможным благодаря полному признанию вины Мануйловым и частичному возмещению ущерба — на 5,7 миллиарда рублей. Теперь в особом порядке бывший руководитель фирмы-застройщика сможет рассчитывать на максимальное смягчение приговора. По части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), которую вменяют Мануйлову, предусмотрен большой выбор наказаний — штраф до миллиона рублей или в размере пятилетнего заработка, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до 10 лет.

Мануйлова обвиняют в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков астрономическими суммами выводили из строительной компании. Например, «Гринфлайт» пожертвовал более 300 миллионов рублей хоккейному клубу «Динамо»

Потерпевшими признаны 4320 дольщиков, которым в общей сложности причинён ущерб на 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, по версии следствия, Мануйлов вывел из компании ликвидные активы на 1,3 миллиарда, что привело к неспособности рассчитаться с кредиторами. В рамках расследования 2520 потерпевших заявили иски о возмещении материального ущерба. Для их обеспечения наложены аресты на имущество Мануйлова, а также активы «Гринфлайта» и его дочерних фирм на 5,3 миллиарда рублей.

Второе уголовное дело — о непосредственном хищении денег дольщиков «Гринфлайта» (статья 159 УК — мошенничество) — в стадии затяжного расследования, фигуранты официально не обозначены.

Дома ООО «Гринфлайт» заморозило в начале 2016 года. К лету за достройку микрорайона «Академ Riverside» взялся новый инвестор. По предложению губернатора Бориса Дубровского этим занялся владелец магнитогорской строительной компании «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий . Для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, которых на тот момент насчитывалось 4538 человек, разработали дорожную карту — план действий. «Гринфлайт» обязуется полностью выполнить их до конца 2018 года. Более того, недавно было объявлено, что в этом году в микрорайоне «Академ Riverside» начнётся строительство школы и детского сада.

В марте руководство «Гринфлайта» объявило, что рискует притормозить сдачу домов из-за многомиллионного долга подрядчика.