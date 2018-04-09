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За неделю в Подмосковье устранили более 900 нарушений чистоты и порядка
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За неделю в Подмосковье устранили более 900 нарушений чистоты и порядка 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья за неделю устранили свыше 900 нарушений чистоты и порядка после вмешательства Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Устранено 245 нарушений правил уборки территорий Московской области от наледи и снега, а также пресечено 37 сбросов снежных масс вне установленных точек, определенных для его складирования. По предписаниям инспекторов от ледяных оползней очищено 40 кровель нежилых зданий», — сказала Витушева.
Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 34 выявленные свалки и очаговых навала мусора. В результате операции «Свет» восстановлено восемь объектов наружного освещения. В рамках весенней операции «Паводок» устранено семь нарушений, которые создают неудобства для жителей и могли бы привести к подтоплению зданий.
По словам руководителя ведомства, пресечено 33 нарушения тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по пяти фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 39 несанкционированных информационных материалов.
Витушева также отметила, что за этот период Госадмтехнадзор решил вопросы по 660 обращениям граждан.
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