В Домодедове за март‑апрель устранили более 10 подтоплений

В городском округе Домодедово благодаря сотрудникам областного Госадмтехнадзора за март-апрель этого года ликвидировали свыше10 подтоплений территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За март-апрель года в Домодедове территориальным отделом №24 Госадмтехнадзора Московской области ликвидированы подтопления на 5 внутридворовых проездах, 4 участках дорог, 2 детских игровых площадках», — сказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева

Сотрудники ведомства вынесли постановления в отношении лиц, ответственных за содержание территорий. Неудобства для жителей и препятствия для движения транспортных средств были устранены инспекторами ведомства.

В Подмосковье проходит спецоперация «Паводок», которая ежегодно проводится Госадмтехнадзором Московской области в весенний период. Основная задача операции — не допустить подтопление территории и различных объектов инфраструктуры в населенный пунктах Московской области, для чего проводятся проверки содержания решеток водоприемных колодцев, водоотводных каналов, водоотводов, насосных станций и очистных сооружений ливневой канализации.