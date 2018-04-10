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В Домодедове за март‑апрель устранили более 10 подтоплений
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В Домодедове за март‑апрель устранили более 10 подтоплений 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В городском округе Домодедово благодаря сотрудникам областного Госадмтехнадзора за март-апрель этого года ликвидировали свыше10 подтоплений территории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«За март-апрель года в Домодедове территориальным отделом №24 Госадмтехнадзора Московской области ликвидированы подтопления на 5 внутридворовых проездах, 4 участках дорог, 2 детских игровых площадках», — сказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Сотрудники ведомства вынесли постановления в отношении лиц, ответственных за содержание территорий. Неудобства для жителей и препятствия для движения транспортных средств были устранены инспекторами ведомства.
В Подмосковье проходит спецоперация «Паводок», которая ежегодно проводится Госадмтехнадзором Московской области в весенний период. Основная задача операции — не допустить подтопление территории и различных объектов инфраструктуры в населенный пунктах Московской области, для чего проводятся проверки содержания решеток водоприемных колодцев, водоотводных каналов, водоотводов, насосных станций и очистных сооружений ливневой канализации.
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