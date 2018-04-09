Ещё
В Дмитрове устранили несколько подтоплений по требованию Госадмтехнадзора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дмитрове устранили несколько подтоплений по требованию Госадмтехнадзора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили несколько крупных подтоплений на территории подмосковного Дмитрова, по их требованию подтопления оперативно ликвидировали, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
После обильных снегопадов, прошедших в эту зиму, с наступлением потепления в некоторых местах начала скапливаться вода. В рамках спецоперации «Паводок» инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят работу по предотвращению подтоплений в местах общественного пользования.
«Инспекторы Госадмтехнадзора оперативно приняли меры и добились устранения подтоплений территории в нескольких местах города Дмитров: на улице Аверьянова, Маркова, Оборонной, Профессиональной и в микрорайоне ДЗФС», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области.
По ее словам, на улице Аверьянова у дома 9 при строительстве не была предусмотрена водоотводная система, в результате территория подтопления превышала 100 квадратных метров. На Оборонной улице у домов 8, 9 засорилась ливневая канализация, поэтому там также скопилась вода, что создавало трудности для жителей и для движения транспорта.
«Инспекторы территориального отдела №3 Госадмтехнадзора в этот же день выдали предписание на устранение нарушений в кратчайшие сроки. На следующий день работы начались, в двух местах на улице Аверьянова, Профессиональной и Оборонной подтопления устранили путем откачивания насосами», — пояснила Витушева.
Госадмтехнадзор продолжит держать на контроле проблемные территории, на которых может вновь образоваться затопление, подчеркнула она.
РИАМО: последние новости
Гоночные заезды 50 суперкаров пройдут на Дмитровском автополигоне 2–3 июня Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля Компания «РусАл» предупредила о риске технического дефолта из‑за санкций США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок507
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй43
Рубль рухнул359
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»235
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия224
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение