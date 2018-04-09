В Дмитрове устранили несколько подтоплений по требованию Госадмтехнадзора

После обильных снегопадов, прошедших в эту зиму, с наступлением потепления в некоторых местах начала скапливаться вода. В рамках спецоперации «Паводок» инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят работу по предотвращению подтоплений в местах общественного пользования.

«Инспекторы Госадмтехнадзора оперативно приняли меры и добились устранения подтоплений территории в нескольких местах города Дмитров: на улице Аверьянова, Маркова, Оборонной, Профессиональной и в микрорайоне ДЗФС», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области.

По ее словам, на улице Аверьянова у дома 9 при строительстве не была предусмотрена водоотводная система, в результате территория подтопления превышала 100 квадратных метров. На Оборонной улице у домов 8, 9 засорилась ливневая канализация, поэтому там также скопилась вода, что создавало трудности для жителей и для движения транспорта.

«Инспекторы территориального отдела №3 Госадмтехнадзора в этот же день выдали предписание на устранение нарушений в кратчайшие сроки. На следующий день работы начались, в двух местах на улице Аверьянова, Профессиональной и Оборонной подтопления устранили путем откачивания насосами», — пояснила Витушева.

Госадмтехнадзор продолжит держать на контроле проблемные территории, на которых может вновь образоваться затопление, подчеркнула она.