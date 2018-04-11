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Подтопление на одной из улиц в Дубне устранили после вмешательства Госадмтехнадзора
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Подтопление на одной из улиц в Дубне устранили после вмешательства Госадмтехнадзора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подтопление проезжей части дороги устранили на улице Дружбы в Дубне, сотрудники Госадмтехнадзора Московской области привлекли виновных к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Территориальным отделом №1 Госадмтехнадзора Московской области при проведении надзорной деятельности ликвидировано подтопление на улице Дружбы в Дубне», — сообщила начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.
Она отметила, что это произошло из-за нарушений правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, а также скопления снежных масс. Площадь подтопления составила более 50 квадратных метров, глубина ее от 4 до 10 сантиметров.
«В результате принятых Госадмтехнадзором Московской области мер ответственное лицо было привлечено к административной ответственности. Во исполнение предписания инспекторов Госадмтехнадзора, виновным лицом произведена откачка воды по вышеуказанному адресу, тем самым подтопление ликивдировано», — сказала Витушева.
Инспекторы надзорного ведомства выявляют подтопления территорий в городе Дубна и как правило их причиной является засоренность или отсутствие ливневой канализации.
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