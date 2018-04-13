Около 90% выявленных нарушений чистоты устранили в Лосино‑Петровском за I квартал 2018 г

«За три месяца с начала 2018 года инспекторы территориального отдела №9 Госадмтехнадзора Московской области заставили устранить 90% нарушений чистоты, порядка и благоустройства в городском округе Лосино-Петровский», — отметила Витушева.

По ее словам, инспекторы проверили более 80 объектов, нарушителям выдано 30 предписаний об устранении недостатков с указанием сроков, к которым территории и объекты должны быть приведены в порядок.

Также виновникам нарушений на особо значимых объектах выданы представления на устранение причин, способствующих нарушению правил чистоты и порядка.

«Такие представления выданы ГБУ МО «Мосавтодор» и администрации городского округа Лосино-Петровский. Инспекторы контролируют сроки устранения нарушений», — сказала глава ведомства.

По сравнению с результатами прошлого года, эффективность работы подмосковного Госадмтехнадзора заметно возросла: за первый квартал года по предписаниям инспекторов было устранено 17 нарушений, что составило около 85% исполнения выданных предписаний.

Чаще всего выявленные нарушения касались невыполнения порядка уборки снега и наледей после прошедших снегопадов.