Ещё
Около 90% выявленных нарушений чистоты устранили в Лосино‑Петровском за I квартал 2018 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 90% выявленных нарушений чистоты устранили в Лосино‑Петровском за I квартал 2018 г 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 90% нарушений чистоты на территориях городского округа Лосино-Петровский, выявленных за I квартал этого года, заявила в пятницу глава ведомства Татьяна Витушева.
«За три месяца с начала 2018 года инспекторы территориального отдела №9 Госадмтехнадзора Московской области заставили устранить 90% нарушений чистоты, порядка и благоустройства в городском округе Лосино-Петровский», — отметила Витушева.
По ее словам, инспекторы проверили более 80 объектов, нарушителям выдано 30 предписаний об устранении недостатков с указанием сроков, к которым территории и объекты должны быть приведены в порядок.
Также виновникам нарушений на особо значимых объектах выданы представления на устранение причин, способствующих нарушению правил чистоты и порядка.
«Такие представления выданы ГБУ МО «Мосавтодор» и администрации городского округа Лосино-Петровский. Инспекторы контролируют сроки устранения нарушений», — сказала глава ведомства.
По сравнению с результатами прошлого года, эффективность работы подмосковного Госадмтехнадзора заметно возросла: за первый квартал года по предписаниям инспекторов было устранено 17 нарушений, что составило около 85% исполнения выданных предписаний.
Чаще всего выявленные нарушения касались невыполнения порядка уборки снега и наледей после прошедших снегопадов.
РИАМО: последние новости
Строительство ТПУ «Волжская» отменили из‑за реновации на юго‑востоке Москвы Число субсидий для страхования с/х животных в Подмосковье увеличилось в 11 раз в 2017 г В Подмосковье не хватает порядка 200 тысяч парковочных мест
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски324
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля119
Пескова спросили о будущем Лаврова37
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение