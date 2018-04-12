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14 детских площадок благоустроили в Талдомском районе
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14 детских площадок благоустроили в Талдомском районе 

РИАМО 12 апреля 2018
Фото: РИАМО
По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в Талдомском муниципальном районе приведено в надлежащее состояние 14 детских площадок, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Инспекторы проверили более 30 площадок в разных поселениях. Выявлены факты правонарушений по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на детских площадках в поселениях Запрудня (на шести объектах), Северный (два), Талдом (четыре), Гуслевское (два), Темповое (пять)», — сообщила Витушева.
Она пояснила, что на сегодняшний день приведены в надлежащее состояние 14 детских игровых площадок. Устранены нарушения в виде отсутствия освещения на площадках, сломанных отдельных элементов игровых площадок, наличия жестких подвесов и ненадлежащего состояния малых архитектурных форм.
«Высокий приоритет безопасности детской игровой инфраструктуры установлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым и сотрудники Госадмтехнадзора тщательно выполняют это требование в отношении «главных жителей Подмосковья — детей», — отметила глава ведомства.
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