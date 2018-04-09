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Дорожная ситуация в уфимской Черниковке кардинально изменится
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Дорожная ситуация в уфимской Черниковке кардинально изменится 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В уфимской мэрии 9 апреля обсудили дорожную ситуацию в городе.
По словам Ирека Ялалова, по ямочному ремонту на сегодняшний день поступило около 400 заявок. Он напомнил, что все заявки размещены на карте ямочного ремонта. Также мэр отметил, что существует карта ремонта дорог, где горожане могут увидеть, какие улицы планируется отремонтировать капитально.
В связи с этим, Ялалов обратил особое внимание на северную часть города — Черниковку. По его словам ситуация в районе в ближайшие годы кардинально изменится.
«Мы её подтянем — она будет лучше, чем в среднем по городу», — заявил мэр.
По его словам здесь предстоит огромный объём работ. Поэтому городской глава попросил жителей города относится с пониманием к затруднениям дорожного движения во время ремонта. Летом улицы будут закрываться — маршруты придётся менять.
Мэр сказал, что через СМИ будут даны соответствующие предупреждения.
Сити-менеджер отметил, что если все пройдет по плану, то через несколько лет мы уфимцы будут жить в другом городе с развитой дорожной инфраструктурой.
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