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В Подмосковье с начала года отремонтировали полторы тысячи подъездов
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В Подмосковье с начала года отремонтировали полторы тысячи подъездов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
С начала года в Подмосковье отремонтировали более 1,5 тысяч подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
По данным пресс-службы, с начала года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировали 1 662 подъезда. Из них 610 объектов перенесли из программы прошлого года.
Пестов отмечает, что всего в 2018 году планируют отремонтировать 30 тысяч подъездов. Помимо этого управляющие компании должны завершить ремонт подъездов из программы 2017 года. Основной объем работ запланирован на второе полугодие.
«В настоящее время проводятся собрания собственников, на которых жители согласовывают включение подъездов в программу, а также детали проведения работ, в том числе графики ремонта, выбор цветовой гаммы, материалов и дизайнерских решений», — объяснил чиновник.
Работы в рамках программы «Мой подъезд» в 2018 году расширили. В зависимости от состояния дома и желания жителей в подъезде можно заменить окна и напольную плитку, пандусы, подъездные двери. Кроме того, по поручению губернатора в подъездах появятся камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».
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