Почти 1,7 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Всего же в течение 2018 года планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов.

"Основной объем работ запланирован на второе полугодие. В настоящее время проводятся собрания собственников, на которых жители согласовывают включение подъездов в программу, а также детали проведения работ, в том числе графики ремонта, выбор цветовой гаммы, материалов и дизайнерских решений", — уточнил Пестов, слова которого приводятся в сообщении.

В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд». В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери и дверные доводчики). Кроме того, по поручению губернатора подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», заключается в сообщении.