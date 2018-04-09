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Почти 1,7 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года
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Почти 1,7 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почти 1,7 тысячи подъездов с начала текущего года отремонтированы в подмосковных многоквартирных домах в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Всего же в течение 2018 года планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов.
"Основной объем работ запланирован на второе полугодие. В настоящее время проводятся собрания собственников, на которых жители согласовывают включение подъездов в программу, а также детали проведения работ, в том числе графики ремонта, выбор цветовой гаммы, материалов и дизайнерских решений", — уточнил Пестов, слова которого приводятся в сообщении.
В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд». В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери и дверные доводчики). Кроме того, по поручению губернатора подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», заключается в сообщении.
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