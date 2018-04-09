В Волгоградской области парламентарии проверят овощеводческий бизнес

Органы власти, правоохранительные и надзорные ведомства проверят овощеводческий бизнес Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, ситуацию в этой сфере обсудили представители региональной администрации, прокуратуры Россельхознадзора , Росприроднадзора, МВД и муниципалитетов.

На сегодняшний момент эксперты Экологического совета уже провели проверки в двух районах — Иловлинском и Городищенском. По словам председателя комитета регпарламента по аграрным вопросам Владимира Ефимова, по итогам мероприятий будут сделаны запросы в правоохранительные и надзорные органы, в налоговую службу на предмет законности использования земель местными овощеводами, а также водных ресурсов, минеральных удобрений и ядохимикатов.

Межведомственная рабочая группа, занимающаяся данными проблемами, отметила, что некоторые предприниматели, пытаясь «сэкономить» и уйти от ответственности, работают как физические лица. При этом активно привлекают иностранную рабочую силу, а объемы их продукции под стать промышленным.

Много вопросов на заседании было посвящено и качеству овощей, для выращивания которых применяются химические препараты.