Ещё
В Волгоградской области парламентарии проверят овощеводческий бизнес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области парламентарии проверят овощеводческий бизнес 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Органы власти, правоохранительные и надзорные ведомства проверят овощеводческий бизнес Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, ситуацию в этой сфере обсудили представители региональной администрации, прокуратуры, Россельхознадзора, Росприроднадзора, МВД и муниципалитетов.
На сегодняшний момент эксперты Экологического совета уже провели проверки в двух районах — Иловлинском и Городищенском. По словам председателя комитета регпарламента по аграрным вопросам Владимира Ефимова, по итогам мероприятий будут сделаны запросы в правоохранительные и надзорные органы, в налоговую службу на предмет законности использования земель местными овощеводами, а также водных ресурсов, минеральных удобрений и ядохимикатов.
Межведомственная рабочая группа, занимающаяся данными проблемами, отметила, что некоторые предприниматели, пытаясь «сэкономить» и уйти от ответственности, работают как физические лица. При этом активно привлекают иностранную рабочую силу, а объемы их продукции под стать промышленным.
Много вопросов на заседании было посвящено и качеству овощей, для выращивания которых применяются химические препараты.
АиФ Волгоград: последние новости
ЖК «Адмиралтейский» на юге Волгограда сдадут в 2018 году Под Волгоградом возможен разлив рек Бузулук и Терса В Волжском погасили долг по муниципальным контрактам в размере 12,4 млн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок507
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй43
Рубль рухнул359
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»235
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия224
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение