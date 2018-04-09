За неделю в Подмосковье устранили 20 подтоплений

Московской области за неделю благодаря сотрудникам областного Госадмтехнадзора ликвидировали 20 подтоплений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Московской области выявляют и устраняют нарушения в содержании водоотводящих устройств и сооружений. Благодаря проведенной инспекторами работе отремонтированы, очищены и приведены в надлежащее состояние 20 сооружений поверхностного водоотвода, благодаря чему предупреждены возникновения подтоплений», — говорится в сообщении.

Как пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева , мероприятия по выявлению и ликвидации подтоплений, а также условий их возникновения проводятся в рамках операции «Паводок».

«Цель операции — проверить территории населенных пунктов, выявить подтопления и заставить ответственных лиц устранить их и условия их возникновения», — добавила Витушева.

Она отметила, что операция будет проводиться до окончания паводкового сезона и полного схода снега.