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За неделю в Подмосковье устранили 20 подтоплений
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За неделю в Подмосковье устранили 20 подтоплений 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области за неделю благодаря сотрудникам областного Госадмтехнадзора ликвидировали 20 подтоплений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В Московской области выявляют и устраняют нарушения в содержании водоотводящих устройств и сооружений. Благодаря проведенной инспекторами работе отремонтированы, очищены и приведены в надлежащее состояние 20 сооружений поверхностного водоотвода, благодаря чему предупреждены возникновения подтоплений», — говорится в сообщении.
Как пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева, мероприятия по выявлению и ликвидации подтоплений, а также условий их возникновения проводятся в рамках операции «Паводок».
«Цель операции — проверить территории населенных пунктов, выявить подтопления и заставить ответственных лиц устранить их и условия их возникновения», — добавила Витушева.
Она отметила, что операция будет проводиться до окончания паводкового сезона и полного схода снега.
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