Прокуратура Махачкалы потребовала снести незаконно возведенную шестиэтажку

Прокуратура Махачкалы обязала застройщика снести шестиэтажный жилой дом, самовольно возведенный в Приморском районе города.

В надзорное ведомство с жалобой на нарушения градостроительного законодательства обратилась местная жительница, после чего была проведена проверка, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

«В ходе проверки установлено, что в МКР Г-1 Приморского жилого района застройщиком самовольно, в отсутствие необходимых разрешительных документов возведен 6-этажный многоквартирный дом», — отмечается в сообщении.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании объекта самовольной постройкой и требовании к застройщику ее снести. Ленинский районный суд Махачкалы исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры будет снесено строящееся 14-этажное жилое здание с торговыми площадями на первых этажах. Здание, возводимое возле озера Ак-Гель в Махачкале, было признано самостроем.