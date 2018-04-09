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Прокуратура Махачкалы потребовала снести незаконно возведенную шестиэтажку
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Прокуратура Махачкалы потребовала снести незаконно возведенную шестиэтажку 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Прокуратура Махачкалы обязала застройщика снести шестиэтажный жилой дом, самовольно возведенный в Приморском районе города.
В надзорное ведомство с жалобой на нарушения градостроительного законодательства обратилась местная жительница, после чего была проведена проверка, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.
«В ходе проверки установлено, что в МКР Г-1 Приморского жилого района застройщиком самовольно, в отсутствие необходимых разрешительных документов возведен 6-этажный многоквартирный дом», — отмечается в сообщении.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании объекта самовольной постройкой и требовании к застройщику ее снести. Ленинский районный суд Махачкалы исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры будет снесено строящееся 14-этажное жилое здание с торговыми площадями на первых этажах. Здание, возводимое возле озера Ак-Гель в Махачкале, было признано самостроем.
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