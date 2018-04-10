Тверские власти разработают проект по улучшению демографии в регионе

На заседании правительства региона во вторник представители исполнительной власти обсудили меры по улучшению демографической ситуации в регионе в 2018-2021 годах. Главными показателями этой работы должны стать повышение рождаемости, снижение смертности, рост продолжительности жизни населения.

"Это одно из ключевых направлений нашей работы, от которого будет зависеть будущее Тверской области. Основная задача — обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического развития — созданием новых рабочих мест, новых производств, развитием туризма", — сказал глава региона на заседании кабмина.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре прошлого был принят комплекс федеральных мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Тверская область включилась в реализацию «демографического пакета» и на эти цели региону в 2018 году предусмотрены 1,8 миллиарда рублей.

"Обозначена первоочередная задача — увеличение рождаемости. В ее решении особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, поддержке молодых семей, содействию занятости молодых родителей, улучшению жилищных условий. Предполагается к 2021 году повысить показатели рождаемости в Тверской области до 11 новорожденных на 1 тысячу жителей, что выше нынешнего среднего показателя по ЦФО", — цитирует пресс-служба слова зампреда правительства — министра здравоохранения Тверской области Виталия Синоды.

По его словам, еще одним важным направлением станет снижение смертности. «Здесь планируется усилить работу по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения, развитию программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал Синода.

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