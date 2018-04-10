Васильев заявил, что команда правительства Дагестана почти сформирована

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Команда правительства Дагестана , которая будет востребована и после сентябрьских выборов, почти сформирована, заявил во вторник на пресс-конференции в Москве врио главы республики Владимир Васильев.

"Команда есть, но перед нами очень серьезный вызов, мы взяли ответственность и перед президентом, и перед жителями, что обязательно будет внутренний спрос: выдерживают они или не выдерживают. В целом команда уже почти сформирована", — сказал Васильев.

Он отметил, что руководящий правительством Дагестана Артем Здунов был кандидатом на пост руководителя одного из регионов.

"Я знаю одно, что даже если меня не будет, то те люди, которые сейчас пришли к власти, судя по тому, как они работают, они будут востребованы. Вот у нас есть прокурор Попов, он с другого региона, председатель правительства у нас из Татарстана . Его утверждало наше Народное собрание. Нам отдали его из резерва президента, он был кандидатом на руководителя региона", — рассказал глава Дагестана.

Васильев добавил, что для формирования команды правительства региона обязательно будут привлечены молодые кадры.

"За достаточно небольшой период более тысячи молодых соискателей обратились к нам с предложением использовать их желание и молодость, знания и опыт в интересах Дагестана. Мы сначала не знали даже, как с этим поступить. Но сейчас у нас новый председатель правительства (республики), руководитель министерства (образования и науки) нашли такую возможность, создали группу, которая занимается, используя современные технологии, протестирует всех. Обязательно будем использовать молодежь, потому что без этого такого движения энергичного и результативного нам не обеспечить", — отметил Васильев.

Также Васильева спросили о команде глав районов и возможных кадровых изменениях на муниципальном уровне.

"Вначале, когда собрались с главами (районов), я сказал, что все останутся работать, но у меня одна просьба: увеличить поступление налогов в ваш бюджет. Других желаний нет. На сегодняшний день миллиард с лишним собрали налогов в республиканский бюджет. Это не так много, но если вдуматься, у нас в республиканском бюджете 30 миллиардов. Сейчас смотрим, как собирают в районах. Будем помогать и будем принимать меры, потому что нам нужно поднимать уровень жизни людей", — сказал Васильев.