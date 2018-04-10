Васильев считает, что главной задачей власти в Дагестане является улучшение жизни людей

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Развитие Дагестана и улучшение качества жизни его жителей является главной задачей новой управленческой команды республики, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев во вторник на пресс— конференции в ТАСС.

"Был период, когда главным была безопасность. Мы достигли безопасности, теперь — развитие. Меня направили сейчас в Дагестан, чтобы обеспечить на платформе той безопасности, что была до этого создана, развитие. Насколько получается — покажет время. Республика имеет очень большой потенциал", — сказал Васильев, его назначили врио главы Дагестана осенью минувшего года.

Вместе с тем он отметил, что в республике высока доля теневого сектора в экономике, который сдерживает развитие Дагестана. «Мы признательны правоохранительным органам , спецслужбам, которые занимаются очищением высших эшелонов власти республики от коррупции, мы используем это.

Поэтому на фоне того, что были задержания, аресты, мы проводим широкие встречи с предпринимательским сообществом, начали с владельцев бензозаправок, их около 600», — рассказал Васильев, отметив, что эта сфера является одной из самых теневых.

По его словам, на встречах бизнесмены соглашаются, «что дальше так нельзя жить», не платя налоги. «Потому что на налоги их дети ходят в школу. Вот сегодня в республике 60% автобусов школьных старше 10 лет, с 1 июля их придется остановить», — рассказал Васильев.

"Сейчас я чувствую поддержку широких слоев населения, и эта работа и дальше будет давать возможность решать задачу, которую поставил президент, — улучшать жизнь людей. У нас много проблем, но мы можем решать, и люди это знают и этого хотят. Команда управленцев будет такая, которая способна будет это делать", — резюмировал Васильев.