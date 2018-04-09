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«Против только жители соседних домов»: судьбу свалки в Буланаше обсудят со всем Артемовским
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«Против только жители соседних домов»: судьбу свалки в Буланаше обсудят со всем Артемовским 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Против строительства мусороперегрузочной станции в Буланаше выступили только жители близлежащих домов, заявил сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, совместно с администрацией города рассматриваются различные варианты размещения полигона твердых коммунальных отходов. Основными требованиями являются наличие необходимого земельного участка и отсутствие поблизости водных источников, сказал Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс». «Все эти моменты будут решаться после обсуждения с жителями всего муниципалитета, а не конкретных домов», — подытожил министр. Отметим, что Буланаш входит в состав Артемовского.
В феврале против строительства МПС выступили представители территориального общественного самоуправления. Они утверждают, что полигон расположен в небезопасном для жителей месте.
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