«Против только жители соседних домов»: судьбу свалки в Буланаше обсудят со всем Артемовским

Против строительства мусороперегрузочной станции в Буланаше выступили только жители близлежащих домов, заявил сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов . По его словам, совместно с администрацией города рассматриваются различные варианты размещения полигона твердых коммунальных отходов. Основными требованиями являются наличие необходимого земельного участка и отсутствие поблизости водных источников, сказал Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс» . «Все эти моменты будут решаться после обсуждения с жителями всего муниципалитета, а не конкретных домов», — подытожил министр. Отметим, что Буланаш входит в состав Артемовского. В феврале против строительства МПС выступили представители территориального общественного самоуправления. Они утверждают, что полигон расположен в небезопасном для жителей месте.