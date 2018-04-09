Никогда не ешьте снег и по возможности не дышите. Итоги проекта «Во все легкие»

Подошел к концу масштабный экологический проект «Во все легкие», который БигПикча провела совместно с концерном Shell и бизнес-школой СКОЛКОВО. Команда из трех блогеров преодолела восемь часовых поясов, чтобы выяснить, в какой части нашей необъятной родины люди могут дышать полной грудью. Города для исследования были выбраны неслучайно. В Омске крупнейшие ТЭЦ все еще работают на угле, Самара уже давно перешла на куда более прогрессивный с точки зрения объемов выбросов газ, а Южно-Сахалинск пока находится на перепутье.

На блогеров была возложена миссия оценить экологическую ситуацию субъективно. Вглядеться в чистоту снега в окрестностях электростанций и на улицах жилых кварталов, втянуть воздух широко раскрытыми ноздрями. А также собрать пробы для лабораторных изысканий. Забегая вперед, результаты, которые пришли из лабораторий, заметно разошлись с личными впечатлениями. Глаз и нос могут обмануть, мензурки — никогда.

Чем дышим?

Чистоту воздуха можно анализировать, основываясь на десятках различных маркеров. Но для нашего исследования было важно измерить содержание именно тех веществ, которыми отравляют атмосферу в первую очередь котельные и электростанции.

Так вот, в поле нашего внимания оказались: пыль и сажа (летают в воздухе и могут попасть в легкие); бенз (а) пирен (мощный канцероген, который оседает на пыли), а также вредные токсичные газы — оксид углерода, диоксид азота и диоксид серы. Они обладают схожими деструктивными эффектами, поэтому для наглядности мы объединили их показатели в один. Получилась вот такая картина:

Высокие столбики отражают содержание загрязнителей в воздухе в самый неблагоприятный день за последний год. Низкие столбики — в те дни, когда блогеры под присмотром научных сотрудников делали замеры.

Очевидно, проект «Во все легкие» добрался до всех трех городов в те дни, когда воздух по ряду объективных причин был в несколько раз безвреднее, чем в другое время. Результат по Омску оказался неожиданным. По словам наших исследователей, дышалось там не очень.

«”Омск, мы на месте!” — хотелось прокричать во все горло, но глубоко вдохнуть в Омске сложно. Перманентный запах гари (по крайней мере, ощущается как гарь) преследовал нас, куда бы мы ни поехали. На местной ТЭЦ-5, работающей на угле, установлены электрофильтры, которые вроде как препятствуют выбросу тяжелых частиц, а местный житель все равно настойчиво попросил опубликовать реальные результаты тестов и как-то привлечь внимание к проблеме загрязненности воздуха, из-за которой многие его знакомые страдают от астмы».

Страшно представить, насколько опасен омский воздух в менее благоприятное время. На графике видно, что иногда в Омске содержание вредных веществ в воздухе в несколько раз выше нормы. Самое удивительное: по экологическим отчетам получается, что в среднем за год в Омске практически все в порядке, нормативы не превышены. Но дышать от этого не легче.

Южно-Сахалинск тоже удивил нас огромными показателями загрязнения воздуха в неудачные для города дни. Судя по отчетам лабораторий, главная причина этого — большое количество старых автомобилей и плохая «вентиляция» в городе из-за окружающих его сопок. Пять лет назад все было еще хуже — местная ТЭЦ работала на угле. Теперь ее почти полностью перевели на газ, и экологические показатели постепенно улучшаются.

Самара же оправдала ожидания. В этом городе практически не бывает неудачных с точки зрения экологии дней, воздух почти всегда чистый.

Из чего сделаны российские сугробы

Ведра со снегом для последующего анализа воды набирали в четырех населенных пунктах. Тяга блогеров к импровизации завела их в город Корсаков , что в 40 минутах езды от Южно-Сахалинска. Вот уж где белый снег отыскать было совсем непросто: город согревают небольшие котельные, работающие исключительно на угле.

В любом случае, где бы мы ни разоряли сугробы — на чистейшей с виду набережной Волги или у коптящих небо котельных в Корсакове, — отовсюду в лабораторию поступила вода, совершенно непригодная для питья. Так что никогда не позволяйте детям жевать снег.

Показатели содержания взвеси пыли и золы в талой воде в миллиграммах на литр

В вопросе химического состава снега претендовать на абсолютную объективность нельзя. В разных районах одного города он может сильно отличаться. Мы выбирали те сугробы, что подальше от дорог и выглядят более белыми. Впрочем, цвет, как выяснилось, большой роли не играет. Прямо-таки белоснежный снег в Омске между ТЭЦ-5 и детской площадкой оказался в пять раз грязнее, чем в Самаре, и в 24 раза грязнее, чем в Южно-Сахалинске.

Южно-сахалинский снег, кстати, брали прямо у забора местной газовой ТЭЦ «Сфера». И тем не менее он оказался значительно чище самарского. Такая аномалия, по-видимому, объясняется частыми сахалинскими буранами: снега выпадает так много, что зола и пыль не успевают его пачкать.

ТЭЦ «Сфера»

Сотрудников лаборатории поначалу удивил и результат Корсакова, где снег местами имеет нефтяной оттенок. Многочисленные мелкие котельные марают его так старательно, что даже сахалинские снегопады не справляются. По идее, сугробы около омской ТЭЦ-5 с ее высокими дымовыми трубами и технологичными золоуловителями должны быть чище. Чтобы разрешить эту загадку, ученые вылили остатки воды из этих двух образцов на ватные фильтры.

Ватные фильтры после пролива воды: сверху — корсаковский образец, снизу — омский

Оказалось, корсаковский снег содержит даже не пыль, а целые хлопья угольной сажи. Эти хлопья не плавают в воде, а опускаются на дно. Этим и объясняется странность в замерах лаборатории. Так что на графике столбик, обозначающий количество золы в снеге из Корсакова, стоит удлинить раза в полтора-два.

И что в итоге?

Во-первых, старые угольные котельные — это анахронизмы, от которых стоит избавляться в первую очередь. Уж лучше крупные угольные ТЭЦ.

Во-вторых, если есть возможность перевести котельную или станцию на газ, то с точки зрения экологии это самый верный шаг. В этом легко убедиться, взглянув на среднегодовые показатели загрязнения воздуха в Омске.

И последнее. Часто бывают ситуации, когда переход на газ экономически нецелесообразен. Скажем, газ слишком дорог по сравнению с углем или плата за выбросы не столь значительна. В таком случае необходимо улучшать систему подавления вредных выбросов на станции и систему улавливания золы. Государство со своей стороны обязано следить за выполнением соответствующих норм, а также создавать стимулы для перехода на газ.