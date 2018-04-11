Промышленное освоение ресурсов в Якутии смещается в арктическую зону

КРАСНОЯРСК , 11 апреля. / ТАСС /. География реализации крупных проектов по освоению природных ресурсов в Якутии постепенно смещается в арктическую зону, которая имеет огромный потенциал промышленного роста. Такое мнение высказал ТАСС министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев после презентации проектов Северного форума.

"Якутия — один из ведущих регионов РФ , где сосредоточены минеральные ресурсы — золото, алмазы, уголь. В последнее время в республике активно начали добывать углеводороды — газ, нефть, и география добычи расширяется.

География интересов поиска и разведки потихоньку перемещается на север. Идет разведка в Анабарском, Оленекском районах на добычу углеводородного сырья", — сказал он.

Министр отметил, что началась реализация крупного проекта по добыче редкоземельных металлов на территории Оленекского национального улуса республики. «Компания „Восток-Инжиниринг“ прорабатывает вопрос вывоза руды. Возможно, будет сотрудничество с Красноярским краем по вывозу руды по зимникам до морского порта Хатанга», — отметил он.

Кроме того, по словам Афанасьева, в Оймяконском районе в 2019-2020 годах стартует эксплуатация Томторского месторождения редкоземельных металлов — одного из крупнейших в мире.

Северный форум

Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.