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Промышленное освоение ресурсов в Якутии смещается в арктическую зону
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Промышленное освоение ресурсов в Якутии смещается в арктическую зону 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. География реализации крупных проектов по освоению природных ресурсов в Якутии постепенно смещается в арктическую зону, которая имеет огромный потенциал промышленного роста. Такое мнение высказал ТАСС министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев после презентации проектов Северного форума.
"Якутия — один из ведущих регионов РФ, где сосредоточены минеральные ресурсы — золото, алмазы, уголь. В последнее время в республике активно начали добывать углеводороды — газ, нефть, и география добычи расширяется.
География интересов поиска и разведки потихоньку перемещается на север. Идет разведка в Анабарском, Оленекском районах на добычу углеводородного сырья", — сказал он.
Министр отметил, что началась реализация крупного проекта по добыче редкоземельных металлов на территории Оленекского национального улуса республики. «Компания „Восток-Инжиниринг“ прорабатывает вопрос вывоза руды. Возможно, будет сотрудничество с Красноярским краем по вывозу руды по зимникам до морского порта Хатанга», — отметил он.
Кроме того, по словам Афанасьева, в Оймяконском районе в 2019-2020 годах стартует эксплуатация Томторского месторождения редкоземельных металлов — одного из крупнейших в мире.
Северный форум
Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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